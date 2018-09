Ciudad de México.- En los últimos 25 años, las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global crecieron en México un 54 por ciento, informó Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)."Hicimos un rearreglo del inventario y viendo cómo estaban nuestras concentraciones. Entonces, al cambiar metodología se tiene que hacer un rearreglo e hicimos toda una normalización 1990-2015, y en ese lapso, aumentaron nuestras emisiones en un 54 por ciento pero con una velocidad de crecimiento medio anual de 1.7 por ciento, sin embargo, al analizarlo por quinquenios, vimos de 2010 a 2015, aumentamos 4 por ciento y la tasa de crecimiento ya fue de 0.8, o sea lo estamos retardando", explicó.En la inauguración del Tercer Encuentro Nacional "México ante el Cambio Climático", Martínez afirmó que el sector transporte continúa siendo el que más contribuye a la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, aunque las energías renovables están empezando a ganar terreno en el país y ayudan a mitigar las concentraciones atmosféricas."Transporte sigue siendo nuestro gran reto en todo el país, el manejo de residuos también sigue siendo un gran reto, todo tipo de residuos, todavía no encontramos cómo manejarlos adecuadamente, es muy heterogéneo en todo el país. Una parte importante es la liga entre el sector agropecuario y urbano por una cuestión peculiar que es el carbono negro, todo lo que queda de los esquilmos agrícolas y estos compuestos de carbono negro que contribuyen muchísimo al calentamiento global", mencionó.La directora del INECC resaltó la importancia de que en todos los estados del país ya existan planes de acción climática, leyes para enfrentar el cambio climático.No obstante, reconoció que todavía no se consolida un trabajo transversal entre las dependencias de gobierno aunque destacó que ya existen acciones complementarias contra cambio climático entre algunas Secretarías de Estado.En su oportunidad, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su preocupación ante la falta de financiamiento internacional para emprender acciones de mitigación y adaptación al cambio climático."Se necesitan muchos recursos para hacer acciones de mitigación o de adaptación al cambio climático. El compromiso era 100 mil millones de dólares hacia 2020 pero nos preocupa mucho porque si no se cumple ese compromiso, muchos países pueden decir que no cumplen sus metas internacionales", afirmó Ruiz Cabañas.Hasta ahora, dijo, a México mantiene el financiamiento internacional para acciones de mitigación y adaptación pero reconoció que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Paris, creó un vacío que debilita el financiamiento internacional y el flujo de recursos para que los países en desarrollo enfrenten el cambio climático.No obstante, confió en que en el futuro Estados Unidos regrese al Acuerdo de Paris y contribuya a combatir el cambio climático."Todos los demás países estamos comprometidos y eventualmente creo que, la evidencia científica y la conciencia de que nos afecta a todos y no nada más a algunos, hará que Estados Unidos vuelva. Cuándo, no lo sé", aseveró.Ruiz Cabañas destacó que México no debe perder cuatro líneas de acción en cambio climático: invertir en la ciencia, elevar el nivel de conciencia sobre este fenómeno, mantener su liderazgo a nivel internacional y concertar acuerdos y alianzas que le permitan combatir los efectos del cambio climáticos.En el marco del Tercer Encuentro Nacional "México ante el Cambio Climático", los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático analizan la Sexta Comunicación Nacional que el país presentará a finales de este año ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

