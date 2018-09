Ciudad de México— En la XIV edición de la ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 2018, se hizo un reconocimiento póstumo a Miroslava Breach Valducea, corresponsal en Chihuahua de La Jornada, por su labor y con el fin de denunciar el aumento de violencia contra las mujeres periodistas, publicó La Jornada.En la ceremonia, Lidice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, dijo que el narcotráfico y la corrupción fueron los temas que escogió Miroslava para ejercer su profesión. México lamentablemente sigue tiñéndose de rojo, nuestro país no deja de ver cómo asesinan a sus periodistas, más de una centena de ellos muertos en el periodo de tres sexenios.Miroslava, asesinada el 23 de marzo de 2017 afuera de su domicilio, "se negó a guardar silencio, a ser cómplice”. Además, “tuvo la firme convicción que lo que se está destrozando este país es justo la narcopolítica y por ello quiso desmenuzarla, evidenciarla, exponerla pero la quisieron callar y terminaron con su vida”, dijo.Pero lo que no saben, continuó, “es que la voz y la pluma de una persona periodista no se silencia de esa forma tan vil, porque esa noble profesión seguirá y Miroslava dejó un gran reto para quienes ejercen esa labor desnudar la narcopolítica y denunciar”.Rincón Gallardo dijo que Breach Valducea “no sólo fue una mujer apegada a sus principios como reportera, fue una mujer valiente, congruente y sobre todo que amaba a su tierra, que supo ver que eso que llamamos corrupción e impunidad nos está destrozando como sociedad y como país. Supo ver que el silencio se traduce en complicidad y la indiferencia en cobardía”.Señaló que al igual que ella, “muchas mujeres periodistas se enfrentan a un monstruo de tres caras: la dificultad que implica ser mujer y periodista con los riesgos que conocemos, la discriminación por género y la gran indefensión que se vive en este país".Dijo que si bien es cierto que “la vulnerabilidad social acecha de manera particular a quienes ejercen el periodismo, a las personas activistas por los derechos humanos, pero también es verdad que todos y todas tenemos miedo, temor a experimentar la desaparición forzada, el secuestro, la violencia, el asesinato y que las fotos de nuestros cadáveres sean exhibidas en los periódicos amarillista que promueven una cultura del miedo y no de la paz.“No podemos seguir así y nos toca a la sociedad civil exigir que las muertes de estas personas no queden en la impunidad, así como tampoco ninguna crimen pasado o futuro. Se lo debemos a Miroslava y a México”.En su turno, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas, dijo que el trabajo de comunicadores “es central para el combate a la discriminación por muchas razones: entretienen e informan pero también crean incentivos para el diálogo social, retratan aquellas realidades que en ocasiones nos negamos a ver y nos obligan pensar en soluciones a problemas complejos”.En el caso de la discriminación, continuó, su labor es fundamental para exhibir la lógica bajo la cual la discriminación opera, cómo es que los prejuicios y estereotipos sobre ciertos grupos se utilizan para justificar su exclusión”.El Premio Rostros de la Discriminación reconoce a los mejores trabajos que visibilizan la discriminación y sus consecuencias y consta de cuatro categorías: fotografía, radio, texto periodístico y multimedia.El reportero de La Jornada, Dennis Alberto García Contreras fue reconocido por su trabajo “Con pico y pala buscan a sus desaparecidos en Nayarit”, en la categoría de texto.Este certamen es organizado por el Conapred, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, entre otros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.