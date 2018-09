Ciudad de México— Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, aseguró que existe el riesgo de que varios de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa puedan ser liberados.En conferencia, el ahora coordinador del PRI en el Senado explicó que la salida de los acusados podría registrarse luego de que denunciaron supuestos actos de tortura en su contra."¿Saben ustedes que algunos de ellos ya están en un proceso en que podría ser que salgan de la prisión? De verdad queríamos que quienes fueron imputados hoy alegando tortura puedan quedar en libertad cuando ha sido comprobado que participaron en los hechos lamentables del 26 y 27 de septiembre. A mí sí me preocupa", dijo Osorio."Me preocupa muchísimo el que haya la posibilidad de que algunos de los detenidos pudieran salir. Están en esa vía y sería muy lamentable, porque participaron y estamos convencidos de que estuvieron ahí en los hechos contra los jóvenes de Ayotzinapa".Sin dar detalles sobre el número de detenidos que podrían dejar la cárcel, el legislador del PRI aseguró que el Gobierno que está por concluir logró detener a 200 implicados en los hechos registrados el 26 de septiembre del 2014.¿Los 200 podrían quedar libres?, se le preguntó."No, no. No sería responsable. Sé que ya estaban en proceso algunos de ellos", respondió el priista.Osorio Chong habló del tema en conferencia luego de participar en la reunión de la Junta de Coordinación Política en la que los líderes de las bancadas acordaron montar una exposición, en las rejas del Senado, con las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos.El presidente de la Junta, Ricardo Monreal, explicó que se trata de una muestra de respeto y de solidaridad con las víctimas a casi cuatro años de la tragedia."Son los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa y como una muestra de respeto y de solidaridad a sus familias y a todos los desaparecidos en México, se autorizó que alrededor se fijara, alrededor de las vallas del Senado, poner fotografías de los 43", expresó Monreal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.