Ciudad de México— Bajo el argumento de que ya habían advertido que tomarían justicia por propia mano, vecinos de Ecatzingo en el Estado de México trataron de linchar a dos sujetos, uno acusado de robo y otro de extorsionar y secuestrar haciéndose pasar como policía ministerial.Inicialmente los inconformes detuvieron a Saúll ‘N’ quien se encontraba dentro de una tienda en una de las comunidades y al no ser de ahí fue considerado sospechoso y exigieron que lo detuvieran.Saúll señaló que se había escapado de un anexo del municipio de Valle de Chalco, pero no era ratero, sin embargo, los vecinos no le creyeron y exigieron que les fuera entregado para lincharlo.El alcalde Marcelino Robles trató de calmar los ánimos, incluso le dio una cachetada al detenido por enardecer a la población, “mira como pones a la gente”.A unos metros, un vecino identificó a un sujeto de nombre Eric a quien apodan "El Mexicano" y quien aseguran se hace pasar como policía ministerial adscrito a Amecameca, señaló que los extorsiona y lo acusaron de retener a una mujer.Por ello, la turba reunida en la explanada municipal empezó a golpearlo y lo trataron de linchar, pero entre el jaloneo fue rescatado por la Policía Estatal.En tanto Saúl ‘N’ quedó al interior de un auditorio, a un costado del Palacio Municipal, mientras los inconformes prendían fuego a un colchón y rompieron vidrios, voltearon una patrulla y causaron destrozos en otras unidades.Luego de tenerlo retenido por más de cuatro horas la policía estableció un operativo y logró resguardar al sujeto en tanto que el Palacio Municipal quedó resguardado por elementos de la Policía Estatal.Los vecinos de la cabecera municipal aseguran que están cansados de la inseguridad que se vive por lo que ya habían advertido que lincharían a los delincuentes que sorprendieran.

