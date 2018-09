Los 2 temas que metieron en aprietos a AMLO en las últimas horas

Tres temas espinosos en las últimas horas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador han provocado reacciones de empresarios, cibernautas y de los mismos líderes de Morena.El Diario de Juárez te presenta estos dos temas que ocasionaron polémica en los últimos días.El presidente electo,, dijo este sábado que Rosario Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sedesol y Sedatu son un circo.López Obrador habló del tema cuando periodistas le preguntaron si se investigará el desvío de recursos públicos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que ocurrieron tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la de Desarrollo Territorial y Urbano durante la gestión de Robles.Ante esto hubo al menos dos reacciones importantes de Morena:. Parece, al menos, cómplice en los actos de corrupción exhibidos. Impulsaré que se le investigue para que no quede impune el desvío de recursos”, publicó la senadora de Morena, Lilly Téllez., coordinador de Morena en el Senado, aseguró que Rosario Robles, titular de Sedatu y ex titular de Sedesol, debe ser investigada. Cuestionado sobre las declaraciones de López Obrador, sostuvo que no debe haber impunidad ni borrón y cuenta nueva.El presidente electo Andrés Manuel López Obrador cometió un desliz el jueves pasado durante una reunión con empresarios, y afirmó que México es un país que se fundó “hace miles de años”.A unas horas de la celebración por el 208 aniversario de la Guerra de Independencia, el próximo mandatario acudió a la gala por los 100 años de la fundación de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), cuando señaló:"México es un país con mucha historia y con mucha cultura; es de los país con más cultura en el mundo. México se fundó hace miles de años, no voy a comparar la historia, la cultura de México con otros países”., donde el presidente electo fue duramente criticado.

