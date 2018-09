Ven insuficiente plan de becas de AMLO

Ciudad de México— El plan de becas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, pensado para combatir la inseguridad, puede ser insuficiente, reconoció Carlos Morán Moguel, próximo subsecretario de Transportes."Pueden no ser suficiente naturalmente porque el crimen paga y a veces paga más de lo que puede ser un incentivo de esta naturaleza", declaró durante su participación en la presentación de la Agenda de Competitividad en el Sector Autotransporte de Carga 2018-2030.Sin embargo, el próximo funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que sí es importante llevar a cabo este plan."Necesitamos darle empleo a la gente, quitar a los jóvenes de la tentación que nos está representado, a los que no trabajan ni estudian, darles oportunidades también de prepararse. Estas becas que además son un enorme apoyo y, al mismo tiempo, le pueden dar tranquilidad a sus padres, que esos miles de muchachos no sean tan fácilmente seducidos", dijo.Morán Moguel hizo esta declaración tras ser cuestionado acerca de cómo puede el próximo Gobierno federal incidir en la seguridad.Previamente, miembros del sector autotransporte de carga presentaron la agenda que consideran debe contemplar la siguiente Administración.Durante la presentación, Mauricio Millán, directivo del despacho Consultores Internacionales, sostuvo que hay ocho factores que afectan la competitividad del sector: infraestructura, estado de las unidades, normatividad, costos directos, inseguridad, unidad organizacional, capacitación y la interacción con el Gobierno.Destacó asi mismo el estado físico de la red carretera del país. Señaló que 52.3 por ciento de los caminos nacionales no estaban pavimentados el año pasado.Sobre el problema de inseguridad, alertaron específicamente de los robos en carreteras.En Puebla y Veracruz se presenta la mayor parte de ellos, indicó Enrique González, presiente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).Sin embargo, detalló, este problema se ha extendido a otras entidades como Hidalgo.Expuso que esta situación es alarmante, ya que los conductores son directamente atacados, lo que antes no sucedía con tanta frecuencia.González mencionó que en la primera mitad de este año, el robo a camiones de carga ha crecido más de 100 por ciento en comparación con lo reportado en el mismo periodo del año pasado."Desgraciadamente esto ha sido lacerante", señaló.Incluso recordó que recientemente 15 empresas de 160 de Canacar que transportaban hidrocarburos dejaron de hacerlo ante los hurtos que padece el sector.

