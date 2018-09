Anuncia López Obrador censo para el bienestar

Ciudad de México— El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en los próximos días iniciará en Nayarit y todo México un censo para el bienestar.Con la intención de entregar los programas sociales a la población, sin que haya moches ni intermediarios de por medio, Andrés Manuel López Obrador informó que, en las próximas semanas, se realizará un censo, casa por casa, para delinear a la población que será beneficiaria de dichos apoyos."En unos días más empieza a llevarse a cabo un censo en todo Nayarit, un censo para bienestar. Se va a ir casa y, así como se va a iniciar aquí en Nayarit, se va a iniciar en todo el País, se va ir seleccionando, se va ir sacando a todos los beneficiarios de los programas", mencionó el tabasqueño.Al inicio de su gira de agradecimiento, en Nayarit, el Presidente electo adelantó que habrá reestructuración en el programa de becas a estudiantes de Prospera, se construirán nuevas universidades y reiteró que la pensión universal para adultos mayores se comenzará a entregar a partir de los 68 años, con excepción de las personas de escasos recursos, que la seguirán recibiendo desde los 65.En un evento que tuvo el mismo formato que sus antiguos eventos de campaña, López Obrador expuso que, en el caso de Nayarit, se presupuestarán el próximo año 888 millones de pesos para entregar 20 mil 547 becas de 3 mil 600 pesos a los jóvenes que formen parte del programa de aprendices.Agregó que, con un presupuesto de 67 millones de pesos, habrá 2 mil 340 becas para estudiantes de educación superior en Nayarit y se construirán dos nuevas universidades en la entidad: una en Compostela y otra en Acaponeta.El Presidente electo afirmó que también se presupuestarán 421 millones de pesos para entregar apoyos de 800 pesos mensuales a los estudiantes de educación media superior e informó que el programa de becas de Prospera ya no estará en manos de la Secretaría de Desarrollo Social, sino en la de Educación Pública.Frente a decenas de simpatizantes, López Obrador reiteró que entregará un apoyo universal mil 274 pesos mensuales a los adultos mayores de 68 años y una pensión mensual, por el mismo monto, a 1 millón de mexicanos con algún tipo de discapacidad.En el caso de Nayarit, resaltó que habrá precios de garantía para los productores, así como un presupuesto de 210 millones de pesos en 2019 para apoyos al campo.Además, dijo, se destinarán 667 millones de pesos al Programa de mejoramiento urbano y de vivienda en Bahía de Banderas y 36 millones de pesos para otorgar créditos a pequeños y medianos comerciantes de la entidad.En su mensaje, López Obrador sostuvo que todos los programas sociales de su Administración se entregarán sin intermediarios."Aclarar para este caso y todos los programas, ya no va a haber intermediarios; es decir no se va a entregar el apoyo a través de organizaciones o a través de asociaciones; va a ser directo al beneficiario", manifestó.

