López Obrador inicia gira de agradecimiento

Ciudad de México–– Justo a la mitad del periodo de transición, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, iniciará su “gira de agradecimiento” a quienes votaron por él en las elecciones del pasado 1 de julio.Como adelantó Excélsior el pasado 19 de agosto, el presidente electo iniciará su gira de agradecimiento este domingo en Tepic, Nayarit, y cumplirá con un compromiso que estableció con sus simpatizantes de esa ciudad.La gira inicia a 75 días de su toma de protesta como Presidente Constitucional.El 19 de junio, en plena campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador no pudo llegar a tiempo a su mitin en Tepic, Nayarit, por las malas condiciones del clima.En un video difundido en sus redes sociales ese día y grabado a bordo de la avioneta en la que se trasladaba desde La Paz, Baja California Sur, informó que por las malas condiciones climáticas no podría aterrizar en la capital nayarita.”Benito (el piloto) a medio camino me dice: ‘le tengo una mala noticia’. Ya se pueden ustedes imaginar lo que pensé”, explicó el tabasqueño.La mala noticia era que el mal tiempo impedía bajar en Tepic, como estaba dispuesto en el plan de vuelo de la avioneta, y el destino cambió a Mazatlán, Sinaloa.Tras llegar a Mazatlán y tomar un automóvil, arribó a Tepic cerca de las 23:00 horas, y encontró aún a cientos de personas que resistieron la lluvia para escucharlo.”Amor con amor se paga”, dijo el tabasqueño a sus simpatizantes.Durante esa gira López Obrador presentará los 25 proyectos prioritarios de su administración.Tras su visita a Tepic, se dirigirá a Mazatlán. El lunes 17 irá a La Paz, BCS, el martes estará en Guadalajara y el miércoles en Ixtepec y Juchitán. El jueves irá a Mexicali, BC.

