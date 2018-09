La diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, aseguró que urge revisar de manera integral el sistema de impartición y procuración de justicia en el país, porque no es posible que los expendientes se vuelvan "polvo" al llegar a los juzgados.Manifestó que se trata de la correción de las deficiencias o inconsistencias que podrían estarse dando en ese sistema y advirtió que el Poder Judicial y los medios de comunicación serán los contrapesos necesarios ante la toma de decisiones del próximo gobierno Federal, quien ganó con mucha influencia electoral.La diputada sostuvo que ante el tema de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobado el jueves pasado, podrían darse decenas de amparos ante los juzgados o la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Por otro lado, denunció que aunque parezca increíble, la Cámara de Diputados no ha aprobado la cuenta pública del gobierno federal de 4 años de Felipe Calderón Hinojosa y tampoco la de los 5, prácticamente 6 años, del actual gobierno de Enrique Peña Nieto y ante ello ni siquiera hay un argumento de esa violación constitucional.Entre otros temas, se dijo preocupada por las políticas públicas que aplicará la nueva administración federal, en relación a los mercados, podrían ser muy parecidas a las que se aplicaron en los años 70´s. Apuntó que actualmente se vive una economía totalmente globalizada y esto no puede pasarse por alto.La también ex lider nacional del PRI comentó que hay una "arremetida brutal" hacia los magistrados de la SCJN y de jueces ante la opinión pública para desautorizarlos, diciendo que son personas que ganan demasiado, pero explicó que los sueldos tiene una razón de ser, porque se pretende tener magistrados honestos que tomen sus decisiones de manera independiente, sin verse tentados a congraciarse con alguien para obtener recursos que garanticen sus sustento y que sean un claro acto de corrupción.No hay que confundir, todo lo que represente corrupción y que esté sustentado hay que combatirlo, pero en el caso de los jueces y magistrados, lo que ganan tienen una razón de ser y es para garantizar su independencia y transparencia en su toma de decisiones, sentenció la diputada.

