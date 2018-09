Insisten en Morena en indagar a Roblesb

Ciudad de México— La senadora de Morena Lilly Téllez contradijo la opinión del presidente electo sobre la responsabilidad de Rosario Robles ante los desvíos ocurridos en su gestión en Sedesol y Sedatu."En mi opinión Rosario Robles no es un chivo expiatorio. Parece, al menos, cómplice en los actos de corrupción exhibidos", afirmó desde su cuenta de Twitter @LillyTellez"Impulsaré que se le investigue para que no quede impune el desvío de recursos", sostuvo.Ayer, Andrés Manuel López Obrador afirmó que Rosario Robles es un chivo expiatorio del saqueo ocurrido en las secretarías que encabezó.Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que 708.2 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu fueron transferidos en efectivo a empresas de papel durante la gestión de Robles."¿Rosario Robles es un chivo expiatorio, sí o no?", se le preguntó."Sí, como otros, porque a los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso", respondió."¿Y es un circo esto de Rosario, los desvíos?", se le cuestionó."Sí, porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos", replicó.Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, destacó la importancia de investigar los desvíos de 708.2 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu que fueron transferidos en efectivo durante la gestión de Robles para determinar a los responsables de estos hechos."No podemos prejuzgar y el comentario del Presidente electo me parece prematuro, inoportuno y debe de ser contextualizado porque no está en funciones, no conoce los hechos como tampoco nosotros los conocemos a detalle, y parecería una imprudencia. La investigación determinará las causas, los responsables, y las posibles sanciones. En este momento, lo que hay que hacer es investigar y lo que vamos a exigir es que opere el Estado de derecho", afirmó.Al término de la ceremonia de conmemoración del 208 aniversario de la gesta de Independencia que se llevó a cabo el pasado sábado en el Estado de México, López Obrador descartó emprender una persecución contra Rosario Robles y señaló que es un chivo expiatorio, pues calificó como un circo las acusaciones sobre los desvíos de la Sedesol y la Sedatu.Romero Hicks dijo que es lamentable la percepción creciente de que el Presidente electo es parte del encubrimiento a funcionarios que incurren en actos de corrupción."Que no sigan estas especulaciones del PRIMOR donde el Gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, termina haciendo exoneraciones de impunidad y tampoco esa percepción creciente, muy lamentable, de que el señor Presidente elector pareciera ser parte de este encubrimiento", apuntó.El coordinador de los diputados del PAN expuso que en la Junta de Coordinación Política en San Lázaro hay un acuerdo para llamar a comparecer a la titular de Sedatu, Rosario Robles. Asimismo, enfatizó la importancia de investigar y sancionar."Cada caso es grave y por eso urgente tener la Fiscalía Autónoma no como parte del Ejecutivo Federal. Los mexicanos están cansados de la corrupción y su hermana gemela, la impunidad", añadió.Martha Tagle, diputada ciudadana en San Lázaro, consideró importante conocer quiénes están involucrados en los desvíos de Sedatu y Sedesol así como saber a dónde llegó el recurso."Por los montos involucrados, me parece que no hay manera de que la Secretaria (Rosario Robles) no tenga conocimiento de esta cantidad que se estaba desviando", expresó Table.La diputada ciudadana dijo que no puede prometerse un perdón anticipado y, más bien, se debe procurar investigar la red de corrupción que está detrás de los desvíos de ambas dependencias."En lo que tiene razón Andrés Manuel es que en una situación de corrupción, hay una red muy amplia y sin duda, hay personas que están arriba y abajo.Siempre se ha hablado de la corrupción como un fenómeno en red, de varias personas que están involucradas y para poder actuar en su contra, se tiene que desarticular esas redes. Por supuesto, hay que identificar a quienes están por arriba de ella pero de ninguna manera se puede exonerar ni a ella (Rosario Robles), ni a ninguna otra persona que esté involucrada", indicó.Verónica Juárez, vicecoordinadora de los diputados del PRD, subrayó que los desvíos de Sedatu y Sedesol deben investigarse y sancionarse sin prometer un perdón adelantado como lo hace el Presidente electo."Nosotros hemos mostrado nuestra preocupación de estos perdones adelantados que Andrés Manuel López Obrador está dando a diestra y siniestra. El mensaje que envía es de que para todos aquellos que violaron la ley, que cometieron algún delito, habrá borrón y cuenta nueva. Lo que me parece muy delicado porque sienta un precedente que va contra la legalidad", aseguró Juárez.Sobre si Rosario Robles es o no un chivo expiatorio, la vicecoordinadora de los diputados del PRD dijo que hará un comentario al aire y que los desvíos deben apegarse a una investigación y si es culpable, castigar."Lo peor es que se les esté adelantando sin ni siquiera esperar a lo que digan las investigaciones correspondientes. Nosotros vamos a seguir insistiendo desde la Cámara para que exista un Fiscal independiente y autónomo. Me parece muy desafortunado que alguien que en unos meses más asumirá el primer cargo de nuestro País, se adelante a hacer esos comentarios antes de exigir una investigación", agregó Verónica Juárez.