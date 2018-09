Ciudad de México- En el siguiente sexenio, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) pasará a llamarse el Banco del Bienestar del Pueblo, anunció Andrés Manuel López Obrador.Desde Mazatlán, el Presidente electo criticó que dicha institución bancaria es la única que queda del sector público, por lo que buscarán fortalecerla y acercarla más a la ciudadanía.Arropado por cientos de simpatizantes sinaloenses, expuso que se prevé que la próxima semana inicie el censo del bienestar mediante el cual, casa por casa, se delimitará a la población que será beneficiaria de los apoyos que entregará su administración.Dichos programas sociales, que incluyen las becas a jóvenes estudiantes y la pensión universal para los adultos mayores de 68 años, se darán directamente por medio de tarjetas de ese banco, con el objetivo de evitar intermediarios y moches."El apoyo no llega o llega con moche, con piquete de ojo, eso se termina, todos los apoyos de manera directa, ya sea con monederos electrónicos, con tarjetas", manifestó."Vamos también a fortalecer un banco, Bansefi, que tiene muy pocas sucursales, pero es el único banco que dejaron del sector público (...) ese banco se va a transformar ahora y va a ser Banco del Bienestar del Pueblo".En el marco de su gira de agradecimiento, López Obrador anunció que, para fortalecer la pesca, especialmente de entidades como Sinaloa, la canasta básica de Liconsa va a contener atún y sardinas."Consumir lo de aquí, se va a apoyar al sector pesquero, porque se va a distribuir una canasta de alimentos básicos, de los alimentos de más consumo, la sardina y el atún, porque es proteína barata que se va a abastecer en tiendas de Liconsa en todo México, esto va a apoyar mucho la pesca", dijo."Vamos a promover la pesca responsable y ahí nos tienen que ayudar todos los pescadores".Remarcó que se dará prioridad a los pequeños productores mexicanos, quienes recibirán apoyos e, incluso, en el caso de Sinaloa, se asegurarán precios de garantía para que, por ejemplo, la tonelada de maíz se compre por parte de Diconsa en 5 mil 610 pesos, en vez de los 3 mil 500 pesos de ahora.Badiraguato, tierra natal del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, será la sede de una de las dos universidades que, anunció hoy López Obrador, se construirán en Sinaloa durante su sexenio.La otra casa de estudios, detalló, estará en el Municipio de Cosalá, donde, apenas hace unas semanas, se hallaron dos narcolaboratorios y Fabián "N", presunto ex cuñado de "El Chapo", fue detenido.En Mazatlán, alejado a cientos de kilómetros de su oficina en la Colonia Roma, López Obrador regresó a uno de los lugares donde se siente más cómodo: arriba del templete y apapachado, en campaña permanente, por docenas de simpatizantes.Ahí, en tierra del Cártel de Sinaloa y emulando sus viejos actos proselitistas, el Presidente electo reiteró, como lo hizo a lo largo de su campaña, que la violencia no puede ser combatida con más violencia, por lo que es indispensable atender sus causas.Se debe garantizar, mencionó, que los jóvenes tengan acceso al trabajo y al estudio para evitar que se sumen a las filas del crimen organizado.Por ello, dijo, habrá becas para que no dejen la escuela y se implementará, en esa entidad y todo el País, el programa de aprendices, con el cual se entregarán apoyos de 3 mil 600 pesos a jóvenes que realicen trabajos en talleres y comercios."Nada de estar utilizando sólo la fuerza, ya está demostrado que eso no ha funcionado, vamos a atender las causas", manifestó.A pesar de que López Obrador regresó, en el primer día de su gira de agradecimiento, a la consigna, a la denuncia a los gobiernos neoliberales y a la promesa de mayor bienestar para la ciudadanía, ya no criticó al gobierno en turno ni le puso nombre y apellido a sus acusaciones.No obstante, se dio la concesión de señalar que, en las administraciones que lo precedieron, la corrupción no se castigó ni se consideró, legalmente, un delito grave."Ya no puedo hablar como antes, tengo que moderar mi lenguaje, mi vocabulario, y hay cosas que no puedo decir que decía antes, pero una cosa así pequeñita, ¿no les parece extraño que en México, nuestro País, no se considere delito grave la corrupción?, como que algo no checa", dijo un día después de considerar a Rosario Robles como un "chivo expiatorio"."Va a ser delito grave, ahora, el que se robe dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, va pa dentro y sin derecho a fianza, vamos a poner orden y se va a terminar la impunidad, empezando por el Presidente de la República".Mañana, López Obrador se reunirá con el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y posteriormente, a las 18:00 horas, realizará un acto político en La Paz, Baja California Sur.