Robles es chivo expiatorio: Obrador

Ciudad de México— Rosario Robles es un chivo expiatorio, y las acusaciones en medios sobre los desvíos millonarios durante su gestión en Sedesol y Sedatu son un circo, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Al término de la ceremonia de conmemoración del 208 aniversario de la gesta de Independencia, López Obrador acusó que los verdaderos saqueadores del país, en contubernio con medios, sólo han dado golpes espectaculares y metido a la cárcel a funcionarios menores.Luego de que Reforma publicó una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que demostró que 708.2 millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu fueron transferidos en efectivo a empresas de papel durante la gestión de Robles, el presidente electo afirmó que, si existen investigaciones en curso en contra de Robles, se les dará seguimiento, pero descartó una “persecución” en su contra.Sin embargo, afirmó que si se dedicara a encarcelar a los corruptos del pasado, no alcanzarían las cárceles del país.“Sí hay investigaciones abiertas, se van a continuar, pero eso no corresponde al Ejecutivo, eso va a depender del Poder Judicial”, afirmó en entrevista.“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que habían actos espectaculares, de que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción”.–¿Rosario Robles es un chivo expiatorio, sí o no?, se le preguntó.“Sí, como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso”, dijo.Dirigentes del PAN y PRD condenaron la protección por adelantado del presidente electo a Robles, pese a pruebas de corrupción contra la titular de Sedatu.Fernando Rodríguez Doval, secretario general del PAN, y Ángel Ávila, secretario general del PRD, coincidieron en que hay un pacto de López Obrador con el Gobierno de Enrique Peña Nieto para no sancionar la corrupción de su Gobierno.“Es evidente que el próximo presidente de la república no tiene un compromiso en serio con la lucha contra la corrupción”, afirmó el panista Rodríguez Doval.Por su parte, el dirigente perredista dijo que el pacto de impunidad que se denunció en la campaña electoral pasada entre PRI-Morena hoy es más claro que nunca.“Las palabras de López Obrador otorgando el perdón por adelantado a Rosario Robles, no importando que la Auditoría Superior de la Federación haya detectado las graves irregularidades en el paso de la administración de Robles, eso para López Obrador no tiene importancia. Los actos de corrupción del pasado no serán investigados ni sancionados”, manifestó Ángel Ávila.Dijo que tal pacto con Peña Nieto implica que nadie será molestado por el nuevo Gobierno.