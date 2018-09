Condenan protección de AMLO a Robles

Ciudad de México— Dirigentes del PAN y PRD condenaron la protección por adelantado del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a Rosario Robles, pese a pruebas de corrupción contra la titular de Sedatu.Fernando Rodríguez Doval, secretario general del PAN, y Ángel Ávila, secretario general del PRD, coincidieron en que hay un pacto de López Obrador con el Gobierno de Enrique Peña Nieto para no sancionar la corrupción de su Gobierno."Esta es una prueba más del pacto de impunidad entre Peña Nieto y Lopez Obrador."Es evidente que el próximo Presidente de la República no tiene un compromiso en serio con la lucha contra la corrupción", afirmó el panista Rodríguez Doval.Por su parte, el dirigente perredista dijo que el pacto de impunidad que se denunció en la campaña electoral pasada entre PRI-Morena hoy es más claro que nunca."Las palabras de López Obrador otorgando el perdón por adelantado a Rosario Robles, no importando que la Auditoria Superior de la Federación haya detectado las graves irregularidades en el paso de la Administración de Robles, eso para López Obrador no tiene importancia. Los actos de corrupción del pasado no serán investigados ni sancionados", manifestó Ángel Ávila.Dijo que tal pacto con Peña Nieto implica que nadie será molestado por el nuevo Gobierno."Ahora, toma más forma el ataque sistemático de la Procuraduría General de la República al candidato del Frente para poder bajarlo en las encuestas. El Pacto PRIMOR está a los ojos de los ciudadanos."Ese Pacto incluía por supuesto los acuerdos con el Partido Verde, aliados de EPN, no podemos olvidar la defensa del Gobierno de Peña que hizo apenas el primero de septiembre el coordinador de los Diputados Federales del Verde y que ahora son los mejores aliados de Morena en las dos Cámaras", expuso.Agregó que se debe recordar que fue Morena el que le dio paso a la licencia de Manuel Velasco para regresar a la Gubernatura de Chiapas."Siempre denunciamos que Velasco en Chiapas apoyaba al candidato de Morena a la Gubernatura, Rutilio Escandón, y hoy se comprueba con este pacto de impunidad PRIMOERDE (PRI + Morena + PVEM)".Ávila manifestó que el PRD seguirá insistiendo en que se investiguen todos los casos de corrupción del sexenio."Ya sólo falta que Andrés Manuel López Obrador diga que la investigación de Odebrecht es una mentira. Emilio Lozoya puede dormir tranquilo después de estas declaraciones de AMLO sobre Robles."El PRD exige una investigación a fondo y de haber responsables se debe proceder. No mentíamos cuando expresábamos en la campaña que la amnistía de López Obrador implicaba su pacto con la corrupción", agregó el perredista.Señaló que ahora, más que nunca, el PRD insistirá en que no haya "Fiscal carnal moreno"."Ojalá las organizaciones de la sociedad civil sigan insistiendo y no caigan en la trampa de un Fiscal maquillado de autonomía. Lo advertimos desde siempre, este pacto en nada ayuda a construir una nueva República", agregó.