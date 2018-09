Se confrontan sindicato del IMSS y disidencia

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aseguró que el proceso para renovar su dirigencia es “absolutamente legal” y “transparente”, apegado a sus estatutos, afirmó Javier Chávez Serrano, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS.Tras las denuncias de grupos disidentes al sindicato, Chávez Serrano rechazó que la renovación de la dirigencia esté “viciada” y negó que se haya obstaculizado el registro de otros candidatos para dirigir la organización sindical que agrupa 400 mil trabajadores.“Nuestro marco estatutario señala que para aspirar a ser Delegado Congresista al LVII Congreso Nacional Ordinario, donde en otros temas, se elegirá al nuevo secretario General y Comité Ejecutivo Nacional del periodo 2018-2024, se debe ser trabajador de base y miembro activo del sindicato en pleno ejercicio de sus derechos sindicales”, destacó.Miembros del Asamblea Nacional Contra la Imposición en el SNTSS denunciaron agresiones, acoso laboral y sanciones de hasta mil 200 de salario para evitar el registro de cinco aspirantes a ocupar la dirigencia del sindicato.“Resultado del intento de registro por parte de los trabajadores que del primero al once de septiembre (fechas que la convocatoria marcaba para dichos registros) tratamos a nivel nacional de participar con candidatos no oficiales a la secretaria y sus respectivas planillas, es que fuimos presa del terrorismo sindical, la represión y el acoso laboral en su máxima expresión”, indicaron.Acusaron que ante el intento de registro, personas resultaron golpeadas en Puebla y Tamaulipas, mientras que otras fueron privadas de manera ilegal de su libertad en Guanajuato.David Pérez Velázquez, candidato a la secretaría general de esa organización para el periodo 2018-2024, indicó que el SNTSS deberá someterse a un proceso de democratización y renovarse para dejar atrás “abusos” que se han cometido en los últimos años, a fin de mejorar la atención a los derechohabientes.Luego de haberse registrado como candidato subrayó que impugnará la convocatoria para el LVII Congreso Nacional Ordinario que se realizará el próximo 8 de octubre, puesto que argumentó que no se apega a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de permitir el voto libre y secreto de los agremiados.Dijo que ha tenido acercamiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que sean árbitros de ese proceso y vigilen, dentro de sus competencias, que se realice un proceso apegado a la ley, por lo que invitó a los trabajadores a que a partir de hoy registren planillas en las 37 secciones de la República en su apoyo.Planteó que de llegar a la Secretaría General del SNTSS, convocará en los primeros seis meses a un congreso nacional extraordinario para realizar una reforma estatutaria, que entre otras cosas, establezca el voto universal directo y secreto para la elección de los secretarios seccionales y el nacional, así como incluir en las votaciones a los 300 mil jubilados y crear una comisión nacional de estos últimos para que tengan mayor participación y se realicen acciones en beneficio de estos.

