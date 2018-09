Presumen austeridad en toma de AMLO

Ciudad de México- El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la Cámara de Diputados iniciaron la organización de la ceremonia de toma de protesta del nuevo Ejecutivo federal, el próximo primero de diciembre.Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara, al recibir a los representantes de López Obrador, adelantó que habrá una ceremonia solemne, austera, sin riesgos de protestas, con la presencia del pueblo y breve."Ya vimos los antecedentes de las últimas tomas de protesta, no todas han sido iguales, algunas fueron muy agitadas a partir de la del Presidente Salinas, pero ésta va a ser distinta a las anteriores, porque es un acto refundacional de la República", describió Muñoz Ledo.En la reunión privada, participaron Muñoz Ledo y Alfonso Durazo, Alejandra Fraustro, Alejandro Gertz Manero, Alejandro Esquer, Marat Bolaños y César Yáñez, en representación de López Obrador.Indicó que, si bien las últimas tomas de protesta han sido "irregulares", posiblemente la más tersa fue la de Vicente Fox, debido a que se reconoció su victoria.Sin embargo, tal ceremonia no tiene nada que ver con la que se quiere hacer con la de Andrés Manuel López Obrador, aseguró."Nada que ver con ésta, que va a ser muy cuidada", remarcó."Es una situación muy distinta a las anteriores, espero que nos salga muy bien, hay cooperación", añadió.Descartó que vaya a haber excesiva vigilancia o retenes como en eventos anteriores y, previó, habrá sólo seguridad preventiva."No esperamos ningún trastorno, esa es la verdad, no lo vemos en ningún lado, francamente no lo vemos".Porfirio Muñoz Ledo mencionó que esperan que haya gente en las calles para celebrar el acontecimiento, sin que ello signifique que pretendan entrar al recinto legislativo "por asalto"."Esto no es una fortaleza. Yo creo que la gente de a pie, digamos pueblo, va a comportarse correctamente, no vemos que haya un asalto ¿no? Desde luego no habrá, obviamente, en ceremonia como ésta, ningún tipo de represión. Eso por sabido se calla", puntualizó.Dijo que lo que se espera es solemnidad y mucho respeto en la toma de protesta, lo que debe corresponder, reiteró, a la refundación de la República.El presidente de la Cámara de Diputados indicó que aún no hay confirmación de los nombres y del número de Jefes de Estado que podrán acudir a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.