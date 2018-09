Multa TEPJF a Ricardo Anaya por calumnias

Ciudad de México–– La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a Ricardo Anaya Cortés con 16 mil 120 pesos por haber calumniado al empresario José María Riobóo durante el tercer debate presidencial y eventos públicos.El excandidato presidencial sugirió que el empresario cometió actos de corrupción en obras públicas de infraestructura en la Ciudad de México.En el marco de la campaña presidencial, el excandidato de “Por México al Frente” relacionó al empresario en un acto de corrupción con Andrés Manuel López Obrador por haberse adjudicado de manera directa la construcción el segundo piso del Periférico de la capital de la república y por su participación en la construcción del nuevo aeropuerto.“La ilicitud de tal conducta deviene de la forma en que Anaya planteó su discurso, puesto que planteó su estrategia en expresiones que pretenden informar a la ciudadanía una supuesta relación de corrupción con José María Rioboó que al final de cuentas se tradujo en una lesión al honor y reputación profesional del contratista”, expresó María del Carmen Carreón, magistrada Sala Especializada del TEPJF.Por su parte, la magistrada Gabriela Villafuerte, presidenta de la Sala Especializada del TEPJF, destacó que a su consideración no existió calumnia, ya que hay un reconocimiento por parte de Riobbó sobre su participación en dos obras públicas y respecto a los segundos pisos avaló que se le otorgó un contrato vía asignación directa.Durante la sesión, la Sala Especializada determinó no sancionar a las empresas responsables de la realización de llamadas telefónicas con propaganda y sondeos en contra del entonces candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador debido a que por ley los particulares no son sujetos de sanción.La autoridad electoral logró acreditar un total de un millón 281 mil 789 llamadas realizadas a usuarios.

