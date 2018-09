'Respeto independencia de poderes', dice AMLO sobre salarios en la Corte

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es respetuoso de la decisión que tomen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su salario, aunque se dijo confiado que cumplirán con la ley como lo harán todos los de su gabinete.Entrevistado luego de asistir a los festejos del 60 aniversario del programa radiofónico Telereportaje, López Obrador, no quiso abundar sobre la decisión de los integrantes de la SCJN sobre reducir su salario como lo había planteado en campaña, asegurando que respeta la decisión de los poderes Legislativo y Judicial.“Pues ellos son independientes, son un poder y soy respetuoso de la decisión que tomen, el poder legislativo y el poder judicial”, indicó.A pregunta sobre si les haría un nuevo exhorto a los ministros de la corte para que en el presupuesto del 2019 se incluya una reducción salarial, el próximo presidente de México, atajó: “Yo estoy seguro que van a cumplir con la ley, como lo tenemos que hacer todos”.Durante una breve charla que sostuvo con el titular del programa Telereportaje, Jesús Sibilla Oropesa, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde asistieron como invitados los gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de Chiapas, Manuel Velasco Coello y de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el mayor de sus respaldos durante los momentos difíciles ha sido su familia, incluso aprovecho para defender a sus hijos, quienes dijo, se han portado muy bien.“Porque si no fueran ellos solidarios, la difícil situación que hemos estado y seguimos estando, por ejemplo, nuestros adversarios utilizan todo, hay guerra sucia, entonces si unos de los hijos se va a una discoteca y se alegra, y lo toman pues es un golpe político, entonces mis hijos se han portado bien”, refirió.Relató como fue la lucha que emprendió en Tabasco en busca de la Presidencia de la República. “No vamos de ninguna manera a traicionar al pueblo de México, y además que no es poca cosa, como añadido les digo que yo no voy a dejar mal el nombre de Tabasco”, aseveró.

