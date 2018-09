Responde Ebrard a llamado por Derechos Humanos

Ciudad de México— El equipo del próximo Canciller Marcelo Ebrard se acercó a las organizaciones de la sociedad civil que presentaron un informe dentro del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), que enfrentará México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Ayer, más de 245 organizaciones presentaron dicho informe y lanzaron un llamado para que el equipo de transición que estará a cargo de la política exterior de México se acercara al proceso del EPU.Lo anterior, dado que será el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que tenga que acatar las recomendaciones que se emitan en Ginebra.Mediante su cuenta de Twitter, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) informó que el equipo de Ebrard los había contactado."@m_ebrard nos contactó a través de su equipo. Nos congratulamos por la apertura al diálogo. Buen inicio. No queremos que #MéxicoRepruebe", escribió la Red TDT en su cuenta."Aclaramos que no había habido una solicitud previa de reunión con @m_ebrard. Reiteramos. Es un buen inicio para el #ColectivoEPUmx", agregó.En entrevista, Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, explicó que ayer solo se dio una llamada telefónica, por lo que espera que pronto se concrete en un diálogo frontal con el futuro Canciller, y romper así con lo ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto."Hay que decir que Miguel Ruiz Cabañas (actual subsecretario de la Cancillería) no ha tenido ninguna sensibilidad con las organizaciones de derechos humanos y más bien se ha caracterizado por buscar mantener una imagen política favorable de México a pesar de la desigualdad y la impunidad que se vive", criticó Ríos."Entonces, romper con ese paradigma tan nefasto, creemos que es un buen signo (de parte del equipo de Marcelo Ebrard), sin embargo, esperemos que esto se concrete y podamos trabajar de manera más adecuada".Durante la presentación del informe, en el que reprobaron la gestión de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos, las organizaciones destacaron la importancia que tiene el EPU en el contexto de la transición del Gobierno federal."Es una herramienta para ayudar a construir la ruta crítica para avanzar, es una oportunidad para el propio Estado", apuntó Stephanie Erin Brewer, del Centro Prodh.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.