Ven insuficiente plan de AMLO contra violencia

Ciudad de México.- Otorgar becas a los jóvenes para eliminar la violencia en el país no resuelve del todo el problema, afirmaron expertos en la materia.Cuestionado en un foro organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Thomas Abt, investigador de la Universidad de Harvard, expuso que para erradicar la violencia se debe atender directamente el problema."Una de las cosas más importantes de combatir la violencia es concentrarse en la violencia directamente", aseguró en entrevista con Reforma."Hay muchas medidas en educación, en empleo, en otras áreas que pueden tener otros beneficios colaterales en relación con la violencia, pero no son substitutos de esfuerzos que se concentran directamente en combatir la violencia", añadió.Durante su campaña, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso dar becas para que jóvenes se dediquen a ser aprendices en empresas o estudien la preparatoria y la universidad.Al presentar el informe "¿Qué funciona para prevenir y reducir la violencia juvenil?", el especialista del Centro para el Desarrollo Internacional de la Escuela de Kennedy de la Universidad estadounidense indicó que se debe analizar dónde está ocurriendo la violencia, quién la está provocando y después trabajar en la dinámica."El reto de México es reconocer que hay muchas formas de violencia al mismo tiempo. Hay violencia por delincuencia organizada, violencia comunitaria y violencia familiar, todos los problemas están relacionados pero necesitas diferentes soluciones para cada uno", explicó."Se debe apreciar la importancia de cada uno, pero también balancear tus esfuerzos y dirigirlos a todas las problemáticas y formas de violencia", agregó.Durante su ponencia, Beatriz Magaloni, profesora asociada de Ciencias Políticas e Investigadora del Instituto Freeman Spogli de la Universidad de Stanford, aseveró que es imposible resolver el dilema de la violencia en México sino se compone primero al Estado y a sus instituciones."Sino se compone al Estado, sino se componen las instituciones, no se va a resolver el problema de la violencia en el país", señaló.El informe alerta que debido a los altos niveles de exposición a la violencia causada por la delincuencia organizada y a la violencia comunitaria, originada en entornos públicos y que es poco planeada, desde una temprana edad, muchos jóvenes en México han aprendido a normalizar e incluso canalizar la violencia.Afirma que la situación de violencia y delincuencia en el país es única, pues la violencia causada por la delincuencia organizada y la violencia comunitaria están vinculadas."Es necesario abordar ambos tipos de violencia dado que la reducción de la violencia comunitaria podría tener un impacto en la violencia a causa de la delincuencia organizada al reducir las oportunidades de reclutamiento", manifestaron los especialistas en el informe de la USAID.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.