Monterrey— El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está preparando una legislación para reformar el sistema de negociación colectiva del trabajo con el objetivo de mejorar los salarios y cumplir con las disposiciones sobre derechos laborales acordados con Estados Unidos en el nuevo TLCAN.López Obrador busca prohibir los contratos colectivos firmados por líderes sindicales y patrones sin el consentimiento de los trabajadores, señaló Luisa María Alcalde, quien será su secretaria del Trabajo.Pedirá a los sindicatos que demuestren contar con el respaldo de al menos 30 por ciento de sus representados antes de firmarlos."Es hora de que los trabajadores mexicanos decidan por sí mismos quién deber representarlos", dijo Alcalde en entrevista.Indicó que los acuerdos existentes también deberían ser legitimados en los próximos años por medio de boletas secretas entre los trabajadores.Nueve de cada 10 contratos de negociación colectiva suscritos en México se acuerdan sin el consentimiento, y en ocasiones sin el conocimiento de los trabajadores de una empresa, estiman los expertos.Obrador prometió en su campaña mejorar la situación de los trabajadores en México.Datos del IMSS muestran que este año el salario promedio de los trabajadores ronda los 354 pesos diarios, manteniéndose prácticamente estancados en términos reales en los últimos años.Durante las negociaciones para el nuevo TLCAN, Estados Unidos pidió a México que implementara medidas para aumentar sus bajos salarios, algo que Trump considera una competencia desleal.Una disposición preliminar permitiría a Estados Unidos imponer sanciones comerciales si México no promulga una reforma laboral que garantice los derechos básicos de los trabajadores, como el acceso efectivo a la negociación colectiva, según dos personas con conocimiento del acuerdo."Ésta es una reforma revolucionaria. Los contratos colectivos son una carga enorme para el País, y la representación (del trabajador) traerá una mejor distribución de la riqueza", dijo Álvaro Altamirano, un abogado laboral que trabajó para Volkswagen y Audi en México.Las leyes actuales no requieren que los sindicatos demuestren que representan a los trabajadores. Las firmas del patrón y del líder sindical son suficientes si un acuerdo está registrado ante las autoridades.La legislación de AMLO complementaría una enmienda constitucional que se promulgó en febrero del 2017, pero que no ha entrado en vigor debido a leyes secundarias pendientes. Los legisladores dicen que la legislación sería aprobada antes de fin de año.Alcalde indicó que también se propondrá que cuando dos o más sindicatos compitan por un contrato, la decisión de la representación la voten la mayoría de los trabajadores involucrados.Apuntó que los líderes sindicales también deberán ser elegidos mediante votación secreta.La legislación crearía un organismo independiente para garantizar que los trabajadores estén efectivamente representados y las copias de los contratos estarán disponibles en internet por primera vez.

