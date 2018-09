Confrontan a Osorio Chong por caso Iguala

Ciudad de México— La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa confrontó a los senadores Félix Salgado y a Miguel Ángel Osorio Chong.Durante la Glosa sobre política interior, Salgado fustigó la llamada "verdad histórica" y señaló que no quieren "cuentos chinos".Asimismo, aseguró que quien se desempeñaba en ese entonces como secretario de Gobernación sabe lo que pasó.Fuera del orden acordado, el extitular de esa dependencia, Osorio Chong, pidió el uso de la palabra para defenderse de los señalamientos lanzados.Antes, senadores de Morena, PAN, MC, PES, PT e independientes criticaron el fracaso de la política interior del presidente Enrique Peña Nieto.Durante la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, los legisladores condenaron los escándalos de corrupción, impunidad, violencia e injusticias, así como la violación de derechos humanos que imperaron en esta Administración.Los recientes hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu, bajo el mando de Rosario Robles, formaron parte de las denuncias.Al realizar un recuento de los casos de corrupción, la senadora del PES, Eunice Romo, se refirió a los contratos de Higa, los sobornos de Odebrecth y los 700 millones de pesos del gasto contra la pobreza entregados en efectivo a empresas fantasma.Aunque los legisladores no citaron para este análisis al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, los señalamientos fueron escuchados por coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ocupó ese cargo durante casi todo el sexenio.En representación del PRI, el senador Manuel Añorve hizo un recuento de los aciertos del Gobierno de Peña Nieto.Antes, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que el Gobierno, que empezó con muy altas expectativas, tuvo su quiebre por temas centrales como la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos."Será recordado por Ayotzinapa. Los escándalos de corrupción lejos de enfrentarse, se reprodujeron y prácticamente están sin sanción", condenó."Nos duele el socavón y las diversas versiones de estafas maestras, así como las complicidades para hacer negocios con la política y la política para hacer negocios, como los casos de Odebrecht, OHL, Higa y otros".El también morenista, Eduardo Ramírez Aguilar, condenó los saldos de impunidad de esta Administración en materia de desaparición forzada, trata de personas, atentados contra periodistas y feminicidios.El panista Marco Antonio Gama sostuvo que la inconformidad y descontento de la población por la crisis de violencia, inseguridad e incertidumbre se hicieron evidentes en la elección del primero de julio.Desde la tribuna, condenó el fracaso del combate a la delincuencia y el uso político de las instituciones de justicia, para amedrentar periodistas y practicar el espionaje."No señor Presidente, no sólo no cumplió, la estrategia de seguridad falló", manifestó.A nombre de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció la intromisión del Ejecutivo en el Senado para manipular la elección de la Mesa Directiva, el intento de imponer a un Fiscal Carnal, el freno a la minuta para eliminar el fuero, el impulso a la llamada "ley chayote" y hasta la imposición de cuotas partidistas en el INAI.Acusó a Peña Nieto de lanzar una guerra sucia durante la campaña presidencial y hasta de reacomodar sus intereses, con lo que terminó por liberar de la cárcel a un personaje como Elba Esther Gordillo.Los senadores del PT, Joel Padilla Peña y Nancy de la Sierra, coincidieron en descalificar el desempeño del Gobierno."Nadie puede negar que el sexenio ha fracasado en impunidad, corrupción y falta de transparencia", afirmó el senador, quien recordó los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa."Corrupción, impunidad, violencia e injusticia han sido las marcas del Gobierno de Peña Nieto que insiste en presumir una realidad que sólo existe en su burbuja autocomplaciente".

