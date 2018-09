Urgen transparentar cuentas de bancadas

Ciudad de México— Diputados y senadores urgieron una mayor transparencia de las partidas que reciben los grupos parlamentarios, para evitar la discrecionalidad en su administración y los excesos en los gastos ejecutados por los coordinadores.Damián Zepeda, coordinador de la bancada del PAN en el Senado y los diputados Javier Hidalgo, de Morena, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano propusieron se muestren públicamente los números de todos los grupos antes de terminar la 63 legislatura."Nuestra postura es muy clara: en todos los casos máxima transparencia. Se tiene que explicar todo, que se enseñen los números de todos", aseguró Damián Zepeda."Esa es la política que acordaron y en el caso del grupo parlamentario del PAN nosotros vamos a ser absolutamente transparentes. El recurso es público".Reforma publicó este jueves que antes de terminar la 63 Legislatura, los grupos parlamentarios en San Lázaro se gastaron 614 millones de pesos y dejaron en ceros las cuentas bancarias que correspondían administrar a los nuevos legisladores.Javier Hidalgo indicó que, si hubo un mal manejo de las subvenciones de las fracciones, esto tiene que acabar en la Legislatura que inicia, por medio de medidas de mayor transparencia y rendición de cuentas."No hay que estar pensando en el pasado, no puede ser que de aquí para allá sigamos igual."Tengo confianza plena de que en Morena se gastó bien el dinero. No estoy en contra de que haya subvenciones, sino de que sean oscuras y no sean públicas", manifestó el legislador.Mencionó que tiene una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, para atender el manejo de las subvenciones."La propuesta es que el uso de las subvenciones deberá ser transparente y de máxima publicidad es todo lo que ello implica", explicó Hidalgo.Martha Tagle señaló que no basta con que haya informes financieros que se publiquen en la gaceta parlamentaria, sino que debe haber precisión e información exacta de cómo se gasta el dinero que reciben las fracciones.Consideró que se debe acabar con la simulación cuando se habla de ahorros en el Congreso, porque la transparencia en las subvenciones es el pendiente que persiste en el gasto de los diputados."Muchas veces se caen en simulaciones, porque se anuncian recortes en lo que no es sustantivo, sin duda lo que lastima es lo que los legisladores tienen tal o cual gasto para gasolinas o comidas, eso molesta y tiene razón la gente."Pero al final de cuentas, no es lo sustantivo, porque lo importante está en las partidas que tienen las bancadas, las subvenciones que van directamente a los grupos y esa la parte donde hay mayor opacidad en el Congreso", indicó Tagle.Subrayó que en Movimiento Ciudadano se dejó un saldo de 4 millones de pesos, que están siendo utilizados para el arranque de la nueva legislatura.De acuerdo con los últimos informes financieros, las fracciones parlamentarias recibieron y se gastaron 485.2 millones de pesos entre marzo y agosto de este año.Además, erogaron 128.8 millones de pesos, de los "guardaditos" que hicieron los grupos parlamentarios en semestres anteriores.El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado dijo que en su caso, están todavía en proceso de entrega-recepción para recibir las cifras de recursos que dejó la anterior legislatura."Nosotros estamos todavía en proceso de entrega-recepción, hay un tiempo para recibir los números y estamos implementando un programa de austeridad al interior del grupo también para ajustarnos al plan de austeridad que aprobamos en el Senado", indicó.Pide PRD auditoría a recursosEn tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, dijo que los recursos públicos gastados en la Cámara de Diputados deben ser sujetos a procesos de auditorías."Respecto a la Cámara de Diputados, yo creo que como todos los ejercicios de recursos públicos, están y estamos sujetos a auditoría", señaló."Por ejemplo, la fracción del PRD está trabajando ya para actualizar nuestra Tres de Tres, independientemente de lo que ya tenemos reportado, la vamos a estar actualizando".La bancada del PRD en el Senado, dijo, estará promoviendo la mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos."Estamos buscando la máxima transparencia, ese es uno de los espíritus del programa de austeridad, la máxima transparencia. Ahí vienen las auditorías a los presupuestos, estoy seguro que así sucederá aquí en el Senado", agregó.El senador perredista, Juan Zepeda, consideró que no es una buena señal que las cuentas queden en cero y urgió a que se investigue bajo qué términos se gastó el recurso público."No creo que sean las formas más adecuadas de dar esas señales, que de un día para otro quedan en ceros las cuentas. Se tendrá que investigar bajo qué términos lo hicieron."Tendríamos que revisar en qué se gastó, cuál fue el mecanismo para que esas cuentas quedaran en ceros y si hay responsabilidad, señalarlo e iniciar investigaciones", afirmó Juan Zepeda.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.