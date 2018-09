Critican a Morena por freno a evaluación docente

Ciudad de México— Activistas en temas educativos arremetieron contra los diputados de Morena por aprobar un punto de acuerdo para pedir la suspensión de la evaluación docente.En entrevista con Reforma, el investigador de México Evalúa, Marco Fernández, aseveró que la propuesta del punto de acuerdo manifiesta la ignorancia de los nuevos diputados en el tema educativo."En el documento te das cuenta que los diputados no saben ni cuál es la diferencia entre una evaluación de ingreso y una de promoción", expuso el también investigador del Tecnológico de Monterrey en entrevista telefónica."Señalan que hay maestros que han sido desaparecidos y levantados por la reforma educativa. Si es así, dónde están las denuncias ante la PGR", añadió.Fernández consideró que los argumentos utilizados en el punto de acuerdo, como que los comités de participación social, conformados por los padres de familia a lo largo del País, promueven la privatización de la educación, faltan a la verdad."Y ya no se diga la ironía de que sea una parte de los legisladores que llamen a violar una ley", criticó.El investigador urgió a los legisladores a hacer una revisión seria a partir de los foros de consulta y a partir de la evidencia que existe para realmente mejorar el sistema educativo."Se tienen que utilizar datos y argumentos, conocer lo que se está argumentando si se quiere hacer propuestas", pidió.David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, aseguró que es una falta de respeto a la democracia el que propuestas legislativas estén basadas en la ignorancia."Necesitan conocer la ley, tener mucho más cercana la evidencia y la experiencia de los maestros y darse cuenta que si quieren hacer algún aporte a la sociedad no lo van a poder hacer desdeñando el papel de las familias y suponiendo que hacen bien alargando a los maestros", manifestó.Calderón aseveró, además, que al final de cuentas las autoridades educativas tendrán que cumplir con la legislación vigente."Si tienen alguna propuesta que la lleven al Pleno y la discutan en comisiones porque los exhortos son fuegos artificiales", expresó.

