Ciudad de México–– La bancada de Morena en el Senado de la República pretende erradicar el turismo legislativo con una propuesta para que de los 22 eventos internacionales programados de octubre a diciembre de 2018, los senadores sólo acudan a siete, considerados prioritarios.En promedio, a esos eventos acuden 67 senadores pero la propuesta contempla reducir la participación a 25 legisladores distribuidos en las siete Comisiones Interparlamentarias o de representación del Senado ante el mundo.Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, anunció que esta propuesta será presentada ante la Junta de Coordinación Política y ante el Pleno ya que, con ayuda del Centro de Estudios "Gilberto Bosques" y la Comisión de Relaciones Exteriores, se determinó aquellos eventos que sí son prioritarios."De las veintidós (Comisiones Interparlamentarias) sólo siete son consideradas prioritarias, osea casi el 70 por ciento se va a proponer eliminar para ir erradicando el turismo parlamentario. Pero no sólo eso, vamos a hacer una propuesta para a la Junta de Coordinación Política que van a reducirse a 25 (senadores). Esta reducción es clave, de 67 participantes a 25, más del 50 por ciento", afirmó en conferencia de prensa.Sólo en septiembre, informó que los senadores tenían programados ocho eventos internacionales y todos fueron cancelados. Se canceló la asistencia de los legisladores a tres foros de Panamá, en Buenos Aires, en Canadá, en Indonesia, en Austria y en San Petersburgo.El coordinador de la bancada de Morena en el Senado negó que esta medida pretenda reducir la presencia de México en el exterior pues explicó que, con el apoyo de los expertos, se determinan los foros prioritarios y en aquellos a los que no se acude, se facilitan los seguimientos a través de las redes sociales.Por el contrario, señaló que el Senado de la República tiene que ser un ejemplo de la austeridad que se ha planteado como una política de Estado y anticipó que lo mismo se le pedirá al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a los gobiernos estatales y a los Congresos locales. Además, se comprometió a informar mes con mes, los ahorros que tenga la Cámara Alta."Es un asunto de Estado, lo que vamos a plantearles desde el Senado de la República, ya lo iniciamos. Aquí ya está operando desde el primero de septiembre y ya tenemos los primeros resultados, que se los estaré informando mes con mes. Transcurrido el primer mes, les voy a decir qué costos del Senado se redujeron", afirmó.Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prevé una reducción de 852.8 millones de pesos al presupuesto de 2019, consideró que es un gesto mínimo que no representa ningún esfuerzo de ahorro."Para mí es un gesto mínimo de la Corte. Tiene casi 72 mil millones de pesos de presupuesto anual y los últimos años la Corte devolvió al erario entre 3 mil y 4 mil millones de subejercicio. Quiere decir que si habla de 5 mil, habla de que ese es el subejercicio que va a tener. No es ningún esfuerzo de ahorro, ese es mi punto de vista, debe ir más allá", agregó Monreal.

