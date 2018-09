Dan a PGR nuevo revés en caso Iguala

Ciudad de México— A prácticamente cuatro años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) sufrió un nuevo revés en los tribunales.Un juez federal echó abajo, en tan sólo una semana, la más reciente detención realizada por la Policía Federal (PF) en la investigación por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.Se trata del caso de Juan Miguel Miranda Pantoja, ‘El Pajarraco’, quien fue capturado el 28 de agosto pasado en Piedras Negras, Coahuila, pero internado en el Cefereso de Durango hasta el día 30 al cumplimentarse dos órdenes de aprehensión: una por delincuencia organizada, en la que se le vinculaba a Guerreros Unidos, y otra por secuestro, delito por el que se investigan los hechos del 26 de septiembre de 2014.Para ambos delitos, el juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales de Tamaulipas, David Calderón Blanc, dictó el auto de libertad, por falta de elementos.En sus resoluciones, dictadas el jueves 6 de septiembre, el juzgador retomó las cuatro sentencias del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Reynosa, Tamaulipas, en favor de ocho inculpados, controvertidas por ordenar crear una comisión de la verdad.Basado en esas sentencias, Calderón Blanc desechó 48 declaraciones en el caso del ‘Pajarraco’, pues consideró que los inculpados fueron detenidos arbitrariamente, retenidos por un plazo que excede al permitido y probablemente torturados para rendir sus testimonios.En la causa penal 123/2014-II, por delincuencia organizada, Calderón Blanc incluso determinó que la PGR no pudo "acreditar, ni de forma indiciaria, la existencia del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, tomando en cuenta sólo las pruebas lícitas del expediente".Mientras que en la 66/2015-II, por secuestro, establece que una vez desestimando las declaraciones obtenidas ilícitamente, en ninguna parte del expediente es mencionado Miranda Pantoja."Este tribunal determina que ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar una sujeción a proceso."Ello, desde luego, beneficia al implicado, pues recuérdese que a favor de cualquier persona que se ve involucrada en un proceso penal, opera el principio de presunción de inocencia, en razón del cual, el indiciado no tiene la carga de probar su inocencia, sino que es al Ministerio Público a quien incumbe demostrar los elementos constitutivos del delito", sentenció el juez.Por ‘El Pajarraco’, la PGR ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos, pues, según la versión oficial de los hechos, colaboró en el traslado de los estudiantes de Ayotzinapa, en una camioneta de redilas, al basurero de Cocula, Guerrero.Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una reunión la semana pasada, la PGR destacó la detención de Miranda Pantoja, por su posible relevancia para esclarecer la participación de Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas.

