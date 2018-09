Descartan cancelar contratos petroleros

Ciudad de México— El próximo Gobierno no tiene contemplado cancelar ningún contrato petrolero obtenido a raíz de la reforma energética, aseguró Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de Presidencia.De acuerdo con el empresario y próximo funcionario, ya se han revisado la gran mayoría de los contratos energéticos licitados en el marco de la reforma energética y no se planea cancelar o quitar contratos."Nunca vamos a quitar ni un contrato. No vamos a quitar nada", dijo tras su participación en el foro económico organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales.Agregó que el equipo de transición se siente cómodo con las revisiones, por lo que ahora están buscando conocer las necesidades de éstas para que detonen el desarrollo prometido cuando se planteó la reforma energética."Hemos revisado casi todos y estamos bastante cómodos con todos, bastante cómodos".La intención del nuevo Gobierno es generar las condiciones para que la reforma energética dé los frutos que se prometieron inicialmente, señaló Romo.Según explicó, con la reforma se tenía la expectativa de alcanzar una producción de entre 2.8 y 3 millones de barriles de crudo diarios, pero la producción no ha despegado y se encuentra lejos de esas cifras, con 1.8 millones de barriles."Lo que estamos diciendo es que ya ganaron las licitaciones, (queremos saber) qué problemas tienen, si tienen problemas de permisos o lo que sea que tenemos que hacer para que ustedes cumplan e inviertan y nos demuestren que la reforma sí va a traer más inversión y más petróleo", dijo.Señaló que al Gobierno entrante le gustaría establecer una meta de inversión extranjera directa de entre 35 mil millones y 40 mil millones de dólares para final del sexenio, desde un promedio cercano a 25 mil millones que registra actualmente, lo que implicaría un incremento de más de 50 por ciento.Durante su participación en el foro, Romo Garza aseguró que su trabajo está enfocado a crear confianza para incrementar las inversiones privadas."El motor de la economía tiene que ser el sector privado y va a ser el sector privado", dijo.Detalló que estará concentrado en conocer las necesidades de inversionistas de diversos sectores para eliminar obstáculos a las inversiones o buscar soluciones a los problemas que les impiden crecer en el País.Según dijo ya se han reunido con empresarios de casi todos los sectores para generar confianza y un mejor ambiente para las inversiones.Sobre los precios de la gasolina, el coordinador del equipo de transición aseguró que no se controlarán los precios y se respetará el esquema actual.Por ahora, abundó, no se cuenta con las condiciones para hacer cambios al esquema de precios, pero conforme sean más eficiente los procesos de producción podría haber cambios.Los únicos precios que se planea controlar de alguna forma, añadió, corresponden a cuatro cultivos específicos, a través de precios de garantía y en zonas específicas de regiones pobres de Chiapas.Los cultivos que podrían contar con este mecanismo son arroz, maíz, frijol y posiblemente trigo, pero esta medida será anunciada con más detalle posteriormente.

