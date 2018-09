Procesan a ligado de Borge; fijan fianza

Ciudad de México–– César Celso González Hermosillo y Melgarejo, señalado como prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue vinculado a proceso por un juez de control con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por el delito de lavado de dinero.Sin embargo, el también abogado de la familia Borge podrá llevar a cabo su proceso en libertad, pues el delito está clasificado como no grave.Entre las medidas cautelares fijadas está el pago de una garantía de 15 millones de pesos, entregar su pasaporte y acudir cada 15 días a firmar ante una autoridad judicial.El juzgador pidió que se le notifique al Instituto Nacional de Migración la resolución para evitar que el imputado salga del País y le dio a la Procuraduría General de la República (PGR) un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.El abogado figura en la carpeta contra Borge de ser parte de una presunta red de corrupción para rematar 22 predios donde una de las principales artífices es la madre del ex Gobernador, Rosa Yolanda Angulo Castilla.La acusación refiere que esta red vendió propiedades con un valor ínfimo al avalúo, por lo que González es señalado como cómplice, pues aparece en diversos contratos.También se le investiga por lavado de dinero luego que a finales de 2016, Barcos Caribe compró dos naves tipo ferry catamarán con un valor de más de 138 millones de pesos y otros cinco ferrys con valor superior a los 20 millones de pesos, cada uno.Los representantes de la empresa son Franco González Padrón, tío del ex Gobernador Félix González Canto, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, detenido a mediados de julio.En abril de 2017, una línea de investigación de la PGR contra Borge por lavado de dinero incluyó a la empresa naviera.En esa indagatoria también se menciona a María de Lourdes Pinelo Nieto, ex Secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex Mandatario, quien viajaba en el ferry donde estalló un artefacto, aunque salió ileso.La SEIDO convirtió a los dueños de la naviera en blanco de sus pesquisas pues, sin una solvencia económica previa, aparecieron como prósperos empresarios en un giro económico muy costoso.La compañía fue constituida por González Hermosillo el 22 de junio de 2012 y de entonces a la fecha ha adquirido embarcaciones valuadas en varios millones de dólares.

