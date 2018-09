Oficializa INE fin del Panal y PES

Ciudad de México— Encuentro Social y Nueva Alianza ya son, oficialmente, partidos políticos extintos a nivel nacional.Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy que, debido a que no alcanzaron el 3 por ciento en ninguna de las tres elecciones federales del pasado primero de julio, ambas fuerzas políticas perdieron el registro, por lo que ya no tendrán acceso a financiamiento público ni a tiempos oficiales en radio y televisión.A partir de mañana, las cuentas bancarias de los dos partidos pasarán a manos de los interventores encargados de desahogar todo su proceso de liquidación: Jorge Chessal Palau, en el caso del Panal, y Raúl Martínez Delgadillo, en el del PES.Además, los recursos públicos que ambas fuerzas políticas aún tienen pendientes por recibir este año se destinarán a la liquidación de sus trabajadores, al pago a proveedores y multas, así como para cubrir el pago a los interventores que llevarán a cabo la liquidación.El consejero presidente, Lorenzo Córdova, indicó que los partidos, como componentes esenciales del sistema político mexicano, se deben a la ciudadanía y es esta misma la que, con su voto, decide cuáles fuerzas políticas deben seguir siendo parte o no de la contienda democrática.Sin embargo, bajo la premisa de que en la democracia nadie pierde todo, ni pierde para siempre, afirmó que, a partir del próximo año, iniciará el proceso para que nuevos partidos soliciten su registro: algo que, si así lo desean, pueden hacer otra vez el PES y el Panal."Son las y los ciudadanos los que deciden qué partidos se quedan y qué partidos salen de nuestro sistema político, fueron las y los ciudadanos y nadie más que ellos quienes desde el primero de julio decidieron qué partidos debían permanecer en la competencia y cuáles salir de la misma", manifestó Córdova.En su discurso de despedida, Hugo Eric Flores arremetió en contra de la autoridad electoral y acusó que es una injusticia que se le quite el registro a Encuentro Social.Argumentó que hubo errores en las casillas al momento de contabilizar y dividir los votos que correspondían a cada partido de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada también por Morena y el PT."Estamos siendo víctimas de una injusticia porque nuestros votos no fueron correctamente contados", aseveró Flores, quien adelantó que los legisladores del PES impulsarán el voto electrónico y una reforma al concepto de votación válida para evitar que se presente una situación similar en futuras elecciones.Los representantes del PT y Morena, al manifestar su solidaridad y cerrar filas con Encuentro Social, indicaron que, tenga o no registro ese partido, seguirá siendo su aliado en el Congreso federal, en Gobiernos estatales y partido cogobernante en la Administración federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador."Para Morena, Encuentro Social forma parte y formará parte de la coalición gobernante, con o sin registro", mencionó el diputado Horacio Duarte, representante de Morena."Encuentro Social puede y debe tener vida en el marco constitucional. Esperemos que en el Tribunal haya sensibilidad y apego a la ley y se revise de manera integral las condiciones que se tienen o no para la pérdida de un registro".Sin un mensaje de respaldo por parte de sus viejos aliados, el PRI y el Verde, Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, adelantó que su partido impugnará la pérdida de su registro ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Y en caso, dijo, de que éste no les dé la razón, solicitarán nuevamente el registro con el objetivo de contender en las elecciones federales del 2021."¡Nueva alianza vive!", clamó Castro Obregón."Regresaremos para estar en la boleta".