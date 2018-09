Ciudad de México— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas a garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto al principio de paridad de género, publicó El Universal.Las diputadas que integran la 64 Legislatura en San Lázaro tomaron la tribuna para exigir que no haya más mujeres amedrentadas para dejar su cargo público a ningún hombre, ni que sea una solicitud expresa de ningún partido político.En la exigencia de “ni una Juanita más”, los partidos políticos se desvanecieron y el mensaje de todas fue uno solo: el respeto a sus derechos y el esclarecimiento de la renuncia de 36 diputadas y regidoras en Chiapas.El viernes, 26 mujeres renunciaron al cargo de regidoras y 10 como diputadas locales plurinominales, según consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad (IEPC).Las ya conocidas como “Manuelitas”, de acuerdo con la a consejera local Blanca Parra Chávez, pudieron ser intimidadas para abandonar el cargo y dejarlo a sus suplentes que resultan ser varones.Desde el mediodía, legisladoras de todas las fracciones, encabezadas por la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, ofrecieron una conferencia de prensa donde exigieron castigar la violencia política contra 36 diputadas y regidoras de Chiapas que fueron obligadas a renunciar a su cargo.“Queremos dejar en claro que es un tema que no tiene colores, que tiene que ver con el avance de los derechos como mujeres y con el avance de una sociedad igualitaria, sabemos que esto es la punta del iceberg en el que nos encontramos, no solamente en Chiapas, sino en la mayoría de los estados”, expusieron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.