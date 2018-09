Ciudad de México.- María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, cuestionó la propuesta de Morena de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.La activista dijo que la propuesta, en su artículo 102, establece que la nueva institución deberá operar con los recursos humanos y materiales de la actual Procuraduría General de la República (PGR).Para Morera, que acudió a la oficina del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esa cláusula permitirá el pase a la nueva Fiscalía de personal que no está adecuadamente capacitado."Sí creemos que en la Procuraduría hay gente que es sumamente comprometida, sin embargo, hay otros que no, entonces, como en todos los puestos y empresas, tú tienes que pasar por ciertos controles para avanzar, y es lo que quisiéramos que pase en Fiscalía", señaló en entrevista."Eso ya se está previendo en la Ley Orgánica, sin embargo, no va lo suficiente, porque al final del día la Constitución te marca cuáles son los parámetros, entonces sí va a haber que revisar las reformas constitucionales que están proponiendo", añadió.Morera reiteró que la exigencia de organizaciones como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, así como de instituciones académicas como el CIDE y la UNAM, continuará siendo que se reforme el artículo 102 constitucional para garantizar la autonomía del Fiscal respecto del Ejecutivo."Nosotros primero queríamos las reformas constitucionales, después la Ley Orgánica y después la designación del Fiscal; sin embargo, como sabemos, Andrés Manuel desde la campaña dijo que primero quería el Fiscal, entonces este proceso se inició con la reforma a la Ley Orgánica, donde se trató de poner todo lo posible, pero seguiremos insistiendo en que la cubeta constitucional es muy importante."Siempre tendremos ese riesgo (de que se designe un fiscal a modo). Si no se hacen los cambios constitucionales, ellos mismos se van a dar cuenta en dos o tres años que no es suficiente cambiarle de nombre de PGR a Fiscalía", confió.Morera acudió a la oficina de López Obrador junto con representantes de la Tercera Cumbre Ciudadana para pedir, mediante un documento, el establecimiento de un diálogo con las organizaciones civiles.Los activistas dejaron su solicitud en la oficina de Atención Ciudadana del presidente electo.

