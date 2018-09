Ciudad de México.- Por segundo año consecutivo, México es el país de los 37 miembros de la OCDE que menos gasta en educación por estudiante.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que, aunque el gasto público en educación es alto, México es el país que menos invierte por estudiante entre las edades de 6 y 15 años.En el informe del Panorama de la Educación 2018, detalló que el país gasta alrededor de 580 mil pesos por cada estudiante durante sus años de escolaridad obligatoria.Esto representa tres veces menos que lo que gasta el promedio de los países de la OCDE, que asciende a casi 2 millones de pesos por estudiante.La OCDE alertó que la educación secundaria es la que menos presupuesto recibe por estudiante, ya que se invierte 150 mil pesos por cada uno durante los tres años de este nivel educativo; mientras que en promedio los países de la OCDE gastan 655 mil pesos.Cuestionó que mientras que la inversión por estudiante es tan bajo, el porcentaje del gasto público total que México dedicó a educación en 2015 fue superior a la media de los países miembros de la OCDE, 17 por ciento contra 11 por ciento, con lo que el gasto público en instituciones educativas representó el 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto, frente a 4.2 por ciento en promedio para la organización.En el documento presentado este martes, la OCDE destacó que México es el país que tiene el nivel más bajo de graduación de nivel media superior, pues 65 por ciento de los adultos no tiene dicho nivel de escolaridad, mientras que el promedio de la OCDE es de 22 por ciento.Este factor, advirtió el organismo, está vinculado con una gran inequidad en los ingresos de los adultos.En México, el 10 por ciento de la población más rica gana 7 veces más de lo que gana el 10 por ciento de la población más pobre.La OCDE explicó que en México los trabajadores que no estudiaron media superior ganan aproximadamente 40 por ciento menos que los adultos con educación media superior en el País, la desventaja de ingresos más alta en los países de la OCDE y los países asociados.Del mismo modo, los adultos con educación universitaria ganan casi el doble que los que no terminan la educación superior.

