Plantea PAN fiscal general de 6 años, no de 9

Ciudad de México— La bancada del PAN en el Senado propondrá este martes una reforma para que el nuevo fiscal General de la República dure en su cargo solo seis años y no nueve como se establece actualmente en la Constitución.De acuerdo con el documento, firmado por el coordinador panista, Damián Zepeda, también se plantea que la remoción del fiscal no solo pueda ser solicitada por el presidente de la República sino también por la tercera parte de la Cámara alta, es decir, 43 legisladores.Además, se propone otorgar al Senado la facultad de aprobar la decisión y no solamente de objetar la remoción propuesta por el Ejecutivo federal."El fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, por las causas que establezca la ley y previa solicitud del Ejecutivo federal o del equivalente el 33 por ciento de los integrantes del Senado", se refiere en la propuesta.En este sentido, en la iniciativa se contempla que el Senado quede facultado para nombrar y remover a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, combate a la corrupción, derechos humanos, el inspector general de la institución y los integrantes del Consejo Consultivo.En la actualidad, en aras de otorgar autonomía al fiscal, está facultado para nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas.Además, se establecen ciertos candados para que el próximo titular de la Fiscalía no haya ejercido ningún cargo de carácter político en los seis años anteriores a su designación.El personal de la Fiscalía tampoco podrá haber desempeñado un cargo de dirección o representación de algún partido político en los cuatro años anteriores a su designación.Los fiscales especiales podrán permanecer en su cargo durante cinco años.En medio de la exigencia de organizaciones de la sociedad civil para evitar llamado "pase automático" entre todo el personal de la PGR y la nueva Fiscalía, el PAN propone algunos cambios constitucionales.De acuerdo con la iniciativa, se establece desde la Carta Magna que el ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas del personal se regulará de acuerdo al sistema de Servicio Profesional de Carrera.

