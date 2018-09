Piden que Robles no quede impune por saqueo

Ciudad de México— Senadores y diputados de Oposición exigieron que se castiguen las corruptelas en las que está involucrada la titular de Sedatu, Rosario Robles, y demandaron a Andrés Manuel López Obrador evitar el borrón y cuenta nueva con la funcionaria.Reforma publicó que el saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios.De mil 900 millones de pesos del erario asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivoAl respecto, la bancada de Morena en la Cámara alta demandó poner fin al manto de impunidad que ha cubierto a Robles durante este sexenio.El coordinador del grupo, Ricardo Monreal, negó la posibilidad de que López Obrador perdone las irregularidades y advertió que el Poder Legislativo podría crear una comisión investigadora sobre el caso."Estamos ante el arribo de un nuevo Gobierno y no creo que Andrés Manuel López Obrador se las perdone. No creo", sentenció.- ¿Habrá borrón y cuenta nueva para Rosario Robles?, se le preguntó."No, no puede", respondió.El senador del PAN, Gustavo Madero, exigió que se sancionen los desvíos de recursos federales como el que involucra a Robles y, también al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte."Éste es otro caso de escarnio, de vergüenza nacional en donde vemos que está fallando todo el sistema de combate a la corrupción del gran pacto de impunidad para protegerse unos a otros, en el que se inscriben casos como el de Chihuahua, de César Duarte, pero también estos casos que se utilizaron seguramente para los mismos fines y propósitos", dijo.El legislador advirtió sobre el riesgo de que la nueva Administración decida mantener estos casos en la impunidad, como parte de un acuerdo de carácter político-electoral."Es parte del pacto de impunidad en el que está ahorita este Gobierno y en el cual, pareciera que con el Gobierno entrante hubiera también ya un entendimiento para dejar pasar algunas de estas situaciones", lamentó.El coordinador del PAN en el Senado, Damián Zepeda, se pronunció porque las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre el caso sean investigadas y los responsables sancionados."Es un escándalo más. ¿Dónde quedaron las denuncias de la Auditoría? Archivadas. Hay que preguntar qué pasó con esas denuncias, pues nada. Incluso se ha rumorado que hubo desistimiento, lo cual sería gravísimo", expresó.Por separado, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que los constantes escándalos de corrupción en este Gobierno ya no resultan sorpresivos.Exigió que este caso no quede en la impunidad y no descartó la posibilidad de que Robles sea llamada a comparecer para rendir cuentas.El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que en México no debe haber excepciones en el combate a la corrupción y la aplicación de la justicia."No hay intocables, ninguno de los que estamos sujetos al escrutinio público es intocable. En México no puede haber intocables de ninguna manera. Estamos en el ánimo de que se aclare a fondo cualquier situación y esta no puede ser le excepción", manifestó.Mientras que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, calificó como grave el saqueo de 700 millones de pesos."Me parece gravísimo ese asunto hay que verificar que efectivamente sucedió y, en su caso, pues tendría sin duda que auditarse y sancionarse los responsables", dijo."Tiene que haber consecuencias".El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que estudiarán el asunto para proponer en el Pleno una vía para sancionar el saqueo revelado hoy por REFORMA."Es una burla, es un abuso, y yo creo que quien está ahorita al frente del despacho de la propia Procuraduría debe actuar en consecuencia de manera inmediata, no puede (quedar impune), de qué privilegios goza la señora", señaló la diputada morenista Tatiana Clouthier."Tiene que dar ella una explicación, ahorita debería estar la Procuraduría citándola a que explique de dónde viene esto, es imposible pensar que no se esté actuando en consecuencia".La diputada del PAN, Laura Rojas, adelantó que su partido enviará una carta a la Auditoría Superior de la Federación para que presente las denuncias correspondientes en contra de la funcionaria federal de la Administración de Enrique Peña Nieto.Apremió, asimismo, a que la bancada de Morena, que ahora es mayoría, impulse un juicio político en contra de Robles y de todos los servidores inmersos en actos de corrupción del Gobierno actual."Es indignante que la Secretaria Robles siga gozando de total impunidad", subrayó.El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer, recalcó que la próxima Administración, que será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no debe permitir que la corrupción del sexenio actual quede en la impunidad."Gracias a Dios ya se termina este sexenio de la corrupción, de los desvíos y de los fracasos políticos, debe haber un seguimiento puntual y concreto por el Gobierno entrante", mencionó.