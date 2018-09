Tijuana.- Alfonso Durazo Montaño, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública federal, subrayó que la actual estrategia contra el narcotráfico fracasó y que propone un combate a estas organizaciones criminales desde su estructura económica."Es evidente el fracaso de la estrategia que actualmente se ha seguido del combate al narcotráfico. Hay que combatir al crimen organizado como un ente económico, combatir sus fortalezas económicas que usan para operar y corromper", dijo Durazo en conferencia.Destacó que habrá una Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y se confiscarán los bienes."Vamos a promover modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio para que las denuncias por lavado de dinero procedan de manera más accesible", apuntó.Los bienes decomisados, indicó, podrían servir para reparar los daños a las víctimas.Además, aseveró que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador combatirán a todas las organizaciones criminales por igual, ya que si atacaran a alguna con mayor preeminencia estarían siendo parciales."Vamos a atacar a todas las organizaciones con igual prioridad, con igual relevancia, y sí, efectivamente, una de la propuestas reiteradas en todos los foros () es que todos aquellos recursos confiscados al narcotráfico, al crimen organizado, sean precisamente para reparar los daños a las víctimas", agregó.El actual Senador por Morena participó en el foro "Escucha por la pacificación y reconciliación nacional", realizado en la Universidad Iberoamericana de Tijuana, donde familiares de víctimas, principalmente de desapariciones forzadas, se reunieron esta mañana.Durante el foro, Adriana Moreno Becerril, madre de Víctor Adrián Rodríguez Moreno -desaparecido el 11 Mayo del 2009 en Coahuila- criticó que Durazo haya mencionado que los hechos de violencia pasaron cuando ellos no estaban en gobierno."Tengo 9 años buscando a mi hijo. En todas las agencias del Ministerio Público siempre me dicen que 'van llegando', por eso me causó ruido y pienso que eso no debe ser pretexto", señaló la madre de familia.En el foro, también participaron presidentes de asociaciones civiles como la de Unidos por los Desaparecidos de Baja California, el Colectivo de Familiares de Desaparecidos "Siguiendo tus pasos", o incluso migrantes haitianos.A pregunta expresa, el futuro Secretario de Seguridad además ofreció revisar los protocolos de seguridad para casos de periodistas en riesgo, a fin de perfeccionarlos, mejorarlos y garantizar la integridad de los comunicadores."Las agresiones a la prensa, como los feminicidios, se han incrementado lamentablemente en el país. Para mejorar la seguridad de los periodistas tenemos que mejorar primeramente, no exclusivamente, la seguridad en el país."Nuestra propuesta es que debemos revisar para perfeccionar, mejorar el protocolo de seguridad a periodistas que existe ya actualmente en el gobierno federal, y atender de inmediato y en mejores condiciones la demanda de seguridad que haga alguna, algún periodista", agregó.

