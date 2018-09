Ciudad de México— Diputados de Morena presentaron un punto de acuerdo para pedir la suspensión de la evaluación docente.Los legisladores piden que este acuerdo se debata y apruebe como urgente resolución en la sesión de hoy."La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos", cita la propuesta presentada como de urgente y obvia resolución.La propuesta es firmada por los diputados Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Adela Piña Bernal, Irán Santiago Manuel, María Chávez Pérez, Azael Santiago Chepi, Idalia Reyes Miguel, Maribel Aguilera Cháirez, Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Jesús García Guajardo, quienes forman parte de los dirigentes magisteriales del grupo parlamentario de Morena.En la propuesta de punto de acuerdo se condena en especial el artículo 52 de la Ley del Servicio Profesional Docente, respecto a que será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según sea el caso, el personal que se niegue a participar en los procesos de evaluación; y no se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación.También se considera a quienes obtengan resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación."Son evaluaciones aplicadas bajo amenaza que están diseñadas para no ser aprobadas."Los profesores de México están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas: una supervisión excesiva, aumento de carga de trabajo meramente administrativo como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, etcétera."Se vive una privatización silenciosa del sistema educativo, así a través de los comités de participación social, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles", cita el punto de acuerdo.Los diputados de Morena, que representan al magisterio, señalan también que el linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión de los maestros se ha pretendido coartar."Quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos y en el peor han sido levantados y desaparecidos."La aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública en diferentes estados del País", refiere la propuesta.El punto de acuerdo indica que cerca de 500 profesores han sido retirados de su trabajo.Advierte que desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que están comprendidos para ser evaluados en su desempeño como docentes.Ello "con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, con el estrés y preocupación que genera el perder la estabilidad laboral al someterse a una evaluación estandarizada, que desconoce la realidad que se vive al día en el aula", destaca el texto.La propuesta afirma que en Morena están a favor y se pronuncia por una educación pública, integral, laica, gratuita, científica y popular, que contribuya a la transformación de la sociedad."Trabajaremos para lograr una mejora radical del sistema educativo nacional, para lo cual construiremos junto con el magisterio y demás actores interesados en una verdadera y auténtica reforma educativa. Mientras tanto, y refrendando nuestro compromiso con las y los maestros de México para quienes no podemos continuar tolerando ningún atropello a sus derechos, realizamos este exhorto a las autoridades educativas correspondientes en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente", concluye la propuesta que se pretende discutir hoy.

