Ven riesgo en TLCAN para transporte de carga mexicano

Monterrey— El avance que tuvo el transporte de carga mexicano con la apertura transfronteriza en el 2012 podría tener un revés en la renegociación del TLCAN.Arturo Rangel-Bojorges Mendoza, vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), reveló que existe la posibilidad de que se cancelen las autorizaciones existentes de las 38 empresas que pueden cruzar hacia Estados Unidos más allá de las 25 millas permitidas."Hay la posibilidad de que se cancele ese acuerdo tal y como lo conocíamos y de que a México se le cancelen las autorizaciones existentes", advirtió.Además, añadió, no se negoció un mecanismo de reciprocidad para que el transporte de carga mexicano tenga el mismo trato que el de Estados Unidos.En ese país pidieron que si se demuestra que el transporte mexicano causa daño a su sector, pudieran tomar medidas al respecto."¿Y qué pasa con el lado mexicano? Ahí no está negociado ese punto, de entrada no hay una equidad si el daño también se da en México, también debería haber sanciones", consideró el vicepresidente de la Canacintra.En entrevista previa, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, refirió que lo único que comentaron al respecto en la renegociación del TLCAN, es que Estados Unidos revisaría el acceso si considera que hay daño a su sector."Si la presencia de transportistas mexicanos de servicios internacionales aumentara creando daño del lado americano, se revisaría el acceso."Pero cuando ves la estadística, nunca hubo un crecimiento exponencial, hay como 30 y tantas empresas registradas y no han aumentado en cinco años", sostuvo Guajardo.Ello, explicó, se debe a que la apertura al transporte de carga estuvo en litigio 14 años, por lo que en ambos lados de la frontera surgieron muchas empresas para dar el servicio y esta inercia se mantuvo.Sin embargo, Rangel-Bojorges Mendoza sostuvo que el no tener un trato equitativo y cambiar el programa actual es una regresión."Necesitamos hacer crecer el mercado logístico y no lo vamos a hacer si tenemos cada vez más restricciones."Lo vamos a lograr poniendo programas conjuntos donde podamos capacitar a los conductores, donde generemos esquemas de buenas prácticas y eso lo vamos a hacer si colaboramos los tres países y no discriminando a una de las partes".

