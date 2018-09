No tengo conflicto con Cuau: Salazar

Ciudad de México— El exsenador por Morelos, Rabindranath Salazar Solorio, aseguró que no tiene ningún problema con el Gobernador electo de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco.Tras reunirse en privado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Rabindranath dijo desconocer los motivos que tuvo la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para arremeter contra Cuauhtémoc Blanco por no incluirlo en su equipo de Gobierno.Hasta ahora, informó que no ha tenido comunicación con la presidenta de Morena, pero anticipó que la buscará en su momento."En su momento, la buscaré. Entiendo que esas declaraciones las hace en el marco de la reunión con diputados y que, en el caso de Puebla -particularmente- había algunas situaciones. Y ya de ahí en fuera, yo no tengo ningún problema", afirmó Salazar.Desde un inicio, el ex senador explicó que en el caso de Morelos se acordó que sería a través de una encuesta como se definirían las candidaturas y, con este método, Cuauhtémoc Blanco resultó ganador.Además, indicó que nunca se planteó que él ocupara la Secretaría de Gobierno o cualquier otro cargo en su equipo."No, nunca estuvo sobre la mesa (ocupar la Secretaría de Gobierno) ni de un lado ni de otro. Jamás platicamos sobre esa posibilidad de yo integrarme", expresó el morenista.Cuestionado sobre si tiene un conflicto con Cuauhtémoc Blanco, enfatizó que no es así."En lo particular, yo no tengo ningún conflicto. Creo que fue muy valiosa la decisión de poder incorporar a dos partidos más, en este caso al PT y al PES, yo creo que son aliados no solamente a nivel del Ejecutivo, sino también en la parte legislativa. Y yo creo que es una decisión responsable que tomé en su momento y los resultados están a la vista, ganamos contundentemente Morelos y el País", respondió.Al preguntarle si abordó con el Presidente electo el tema de Cuauhtémoc Blanco y las declaraciones de la Presidenta de Morena, el ex senador aseguró que no fue tema."No, no fue para nada motivo de la reunión. Al contrario, estamos trabajando en cómo vamos a solucionar el rezago social que hay en cuanto a los proyectos para que los estudiantes puedan seguirse preparando, para que los adultos mayores reciban el pago que se les ha planteado, para que los discapacitados tengan también un apoyo, para que la gente del campo reciba también el apoyo; sobre eso fue la reunión", apuntó.En tanto, aseguró que él estará coadyuvando al progreso de Morelos desde el ámbito federal, aunque no precisó el cargo que ocupará, pues -dijo- que apenas se está definiendo. Y adelantó que se ocupará de impulsar los programas sociales."Estaremos trabajando desde lo Federal sin ningún problema y, en lo que podamos coadyuvar, lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy, vengo de una reunión con el equipo económico donde estamos viendo de qué manera se van a implementar los nuevos proyectos sociales para todo el País", enfatizó.Rabindranath aseguró que le interesa seguir operando en favor del bienestar de Morelos, pero también en el resto del País e informó que ya platicó con Cuauhtémoc Blanco su intención de coadyuvar con esa entidad desde el ámbito federal.Tras concluir su encuentro con Rabindranath, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se retiró de la casa donde alista la transición de Gobierno.Al retirarse, el Presidente electo confirmó que el próximo miércoles tendrá una mesa de trabajo con Gobernadores del norte del País para revisar los estímulos fiscales."Se revisará el apoyo a las ciudades y los estados fronterizos de cómo vamos a crear una franja fronteriza con estímulos fiscales. Una zona libre, una zona franca para impulsar la inversión, el empleo y el bienestar", añadió López Obrador.