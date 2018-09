Sonora- La noche del sábado una adolescente de apenas 14 años de edad anunció a través de su cuenta en Facebook que se quitaría la vida; la madrugada del domingo fue encontrada muerta en una casa conocida como el “Casino del Diablo” en la colonia Los Arroyos al poniente de Hermosillo, Sonora.Irónicamente este lunes 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la noticia de la trágica muerte de la menor se volvió viral, mientras que en la última sesión del Congreso del Estado los diputados aprobaban la Ley del Prevención del Suicidio, que busca disminuir esta funesta estadística que ubica a Sonora dentro de las primeras cinco entidades del país con más muertes autoinfligidas.Según informes oficiales preliminares, alrededor de las 4:00 horas del domingo (6:00 a.m. tiempo de la Ciudad de México), al número de emergencias llegó el reporte de que en la colonia Los Arroyos reportaban a una joven que intentaba quitarse la vida.A los pocos minutos una segunda llamada confirmó que la mujer de apenas 14 años de edad fue localizada ahorcada en el interior de la casa abandonada, a donde llegaron socorristas de Cruz Roja, quienes manifestaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.En el sitio, agentes de corporaciones de seguridad realizaron el Informe Policial Homologado, donde detallan que la víctima, identificada como Karen Michael Peralta Bernal, fue encontrada sin vida por otros menores de edad.La noche del sábado a las 23:42 horas, en su perfil de la red social Facebook, "Karen Peraltta", había compartido una publicación donde se lee:"Mañana me voy a suicidar, fue un gusto haberlos conocido".Las siguientes publicaciones en el muro de Facebook exponen lo que aparentemente es una reunión, con bebidas embriagantes y presuntas drogas, donde la víctima también se lamenta por una decepción amorosa:"El ya no regreso, no otra vez, qué bueno que hasta ahora no te haigas arrepentido, me voy muy contenta, por eso (sic)”.La última publicación del muro de Karen ocurrió la madrugada del domingo a las 2:38 horas, cuando junto a una foto donde aparece sonriente escribió:"Quizás el destino nos separo, por que los dos merecemos algo MEJOR (sic)”.Ninguna autoridad ha ofrecido detalles de lo ocurrido, porque nunca se dan a conocer los detalles de los suicidios que involucran a menores de edad, además que continúa abierta una investigación de los hechos por parte del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.Mientras Karen Peralta era velada en una funeraria, en la última sesión extraordinaria de la LXI Legislatura local, el pleno del Congreso del Estado votó por unanimidad la Ley de Prevención del Suicidio en Sonora, propuesta por el diputado panista Moisés Gómez Reyna, quien argumentó que en Sonora los últimos ocho años el índice de suicidio se ha incrementado hasta en un 10 por ciento y continúa en alza sostenida, lo que coloca al estado por encima de la media nacional.Alrededor de las 14:00 horas del lunes, luego que amigos, familiares y curiosos habían dejado infinidad de mensajes de duelo y consternación en el muro en Facebook de "Karen Peraltta", la red social modificó el perfil con la publicación de una foto y la leyenda:"En memoria de Karen Peraltta: Esperamos que los seres queridos de Karen encuentren consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida".Los cibernautas lamentaron la falta de atención hacia esta menor de edad, que a pesar de las restricciones y políticas de privacidad de las redes sociales, los días y las horas previas a su muerte, anunció la tragedia, con publicaciones donde se aprecia, juegos con armas de fuego y armas blancas.

