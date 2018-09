'Falta espacio para construir refinería'

Ciudad de México— Las 70 hectáreas con las que cuenta Pemex en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, son insuficientes para construir una refinería de al menos 100 mil barriles diarios, señalaron expertos.Ramsés Pech, consultor del sector energético, explicó que el terreno podría utilizarse para una refinería modular que procese crudo ligero de apenas 60 a 80 mil barriles diarios."Es insuficiente el espacio en función de si pensamos en una refinería básica como las que tenemos y conocemos", comentó en entrevista.El nuevo Gobierno ha anunciado su intención de construir una gran refinería, de 300 mil barriles diarios en Dos Bocas.Sin embargo, una refinería convencional, detalló, se construye en función de la capacidad total que se requiere y la modular crece conforme el requerimiento del mercado."Una refinería modular por cada mil barriles necesitas entre 1 y 2 hectáreas", estimó.Sin embargo, el experto en el sector sostuvo que en el puerto no hay cómo expandirse, por lo que la refinería podría construirse en otro punto del Estado.Puntualizó que para darle certidumbre al proyecto, el Gobierno entrante debería informar qué tipo de refinería planean construir y qué materia prima utilizarán.Además falta detallar de dónde saldrán los recursos para invertir en el proyecto.Apenas la semana pasada, Moody's cuestionó la inversión de al menos 9 mil millones de dólares en una nueva refinería, pues peligran las finanzas de Pemex y podría verse afectada su calificación crediticia.Estados Unidos construyó su última refinería en 1973 y utilizó entre 200 y 300 hectáreas, sostuvo el experto.Otro reto será el transporte, pues no hay ductos en la zona, por lo que el combustible se llevaría por barco a los puertos de Tuxpan, en Veracruz y Progreso, en Yucatán.El especialista añadió que construir la refinería en Tabasco tendría la ventaja de que está cerca de la zona de producción de crudo tanto de Pemex como la prevista por privados.Pech resaltó que la refinería de Tabasco se tiene que hacer a raíz de la caída en la producción nacional que ha reportado Pemex.La idea de construir una refinería en el puerto tabasqueño no es nueva, pues ya se había impulsado desde 2008 en el sexenio de Felipe Calderón.Una de las ventajas para construir la nueva refinería del país en Tabasco, según se informó en dicho año, era que la empresa del Estado contaba con una capacidad de hasta 8 mil millones de barriles en almacenamiento.Sin embargo no se concretó a raíz de cuestiones políticas y se decidió impulsar el proyecto de la Refinería Bicentenario en Hidalgo, el cual se canceló en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto.

