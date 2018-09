Ciudad de México– Aunque repitió muchas veces que a partir del primero septiembre a los nuevos diputados se les reducirían sus salarios, Morena al final metió reversa y decidió que siempre no, porque “no hay acuerdos”, publicó El Financiero.Al anunciar un primer plan de austeridad, el coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó este lunes que “por el momento no habrá reducción, aún no hay un acuerdo porque habrá que revisar el tema de manera cuidadosa”.Por eso, de este mes de septiembre y hasta diciembre próximo, los legisladores continuarán recibiendo mensualmente sus 74 mil 672 pesos con 32 centavos, más sus “apoyos económicos” adicionales, que son 45 mil 786 pesos por concepto de “Asistencia Legislativa”, y otros 28 mil 772 pesos para “Atención Ciudadana”.Con eso, su bolsa mensual seguirá siendo de 149 mil 230 pesos, es decir 43 mil 230 más de lo que ha dicho que prometió ganar el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Delgado Carrillo resaltó que si bien no se reducirán la dieta, sí se actuará con plena transparencia en el uso de los recursos de los llamados apoyos económicos adicionales.Mario Delgado argumentó que las conversaciones sobre este rubro continuarán en el resto de este año, y que durante la discusión y aprobación del nuevo Presupuesto para el 2019 –entre el 15 y 31 de diciembre- se determinará cuál será la dieta de los legisladores y otros ahorros en el costo total de la Cámara de Diputados.Lo que sí se logró –anunció después de una reunión este lunes de la Junta de Coordinación Política- fue un ahorro de 409 millones de pesos, de los 820 millones que ya estaban destinados para gastarse entre septiembre y diciembre de este año, monto que –sostuvo- se devolverá a la Tesorería de la Federación.

