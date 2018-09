Presume EPN logros

Los avances que registró México en diversos rubros no fueron por suerte, sino por el empeño y las condiciones que generó este Gobierno para lograrlo, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto."He dicho una y otra vez, y pareciera que fuera casual o simplemente porque tuvimos buena suerte, no, las cosas no ocurren por buena suerte, las cosas pasan porque uno se empeña en alcanzarlas y porque establece condiciones para que eso ocurra", afirmó el Mandatario tras exponer varios logros de su gestión y por primera vez usó diapositivas para apoyar su mensaje.Durante la inauguración de la Semana del Emprendedor, el Presidente ilustró con gráficas cómo ha crecido el empleo: 3 millones 768 mil 497 en casi seis años.Nunca antes, afirmó ante cientos de nuevos pequeños empresarios, se había registrado un número similar."Ahí está el número de empleos totales generados en cada sexenio, un millón 200 y tantos mil en el Gobierno del Presidente Fox; 2 millones 313 mil en el del Presiente Calderón y nosotros estamos por llegar a 4 millones", dijo señalando la gráfica expuesta en las tres macropantallas.Tan sólo en el mes de agosto, informó, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 114 mil 189 nuevos empleos.Peña Nieto aseguró que el 52 por ciento de los empleos se generaron gracias a los micro, pequeños y medianos empresarios.También expuso que la telefonía local bajó y se digitalizaron muchos servicios, principalmente en el IMSS, donde el 95 por ciento de los servicios se realizan en línea.El Presidente pidió a quienes quieren ser empresarios den rienda suelta a sus ideas, no importando que se equivoquen."No sería humano equivocarse o tener desaciertos (sic). Lo humano es que así ocurra. Es constante de la naturaleza humana, pero lo importante es tener la actitud, el valor y la entereza de poder sobreponerse a momentos adversos y difíciles", aseveró.El Mandatario afirmó que el Instituto Nacional del Emprendedor, una figura que creó cuando era Gobernador en el Estado de México y replicó al llegar a la Presidencia, ha cumplido con su papel, pues en la Administración pasada se entregaron 3 mil 50 apoyos a emprendedores y en este sexenio llevan 101 mil.

