Truena Polevnsky contra Blanco

Ciudad de México— La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, tronó contra el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien reprochó falta de nobleza por no integrar en su Administración al morenista Rabindranath Salazar.En reunión privada con diputados locales de todo el país, electos bajo la coalición Juntos Haremos Historia, la dirigente de Morena recordó que Salazar era el candidato de Morena a la gubernatura, pero a petición del PES se realizó una encuesta para definir al mejor candidato."Obviamente, hacer una encuesta con un futbolista que tiene reconocimiento internacional, pues es un hecho que no hay posibilidad de ganarla", comentó Polevnsky.Agregó que Andrés Manuel López Obrador dejó la decisión a Rabindranath Salazar, quien aceptó la encuesta, según Polevnsky, a pesar de saber que perdería por el bien de la coalición."Ha sido para mí muy penosa la situación de Morelos, lo sabe Hugo Éric (presidente del PES). Yo hubiera esperado del futbolista que le hubiera dicho a Rabin 'aquí está el Estado, qué quieres, sé tú el Secretario de Gobierno, la mitad de los cargos son para Morena, la mitad para nosotros', tristemente esto no ha sucedido", comentó Polevnsky ante los diputados locales.Agregó que, además, el representante de Blanco, el español José Manuel Sáenz, convocó a los diputados a nombre del Gobernador para jalarlos a su bancada."Alguien dijo aquí el término 'venadear', no se vale hacerlo entre nosotros, entre la coalición. En la coalición hay que cuidarnos y respetarnos", reclamó la morenista."Nosotros teníamos 8 diputados, con los cuales éramos el único grupo parlamentario que podía hacer mayoría, nos ha ido quitando, el españolete este a nombre del Gobernador, a nuestros diputados."Estoy absolutamente molesta con el futbolista", agregó.Yeidckol Polevnsky explicó que el líder del PES, Hugo Éric Flores, había dejado la reunión en la que se encontraban precisamente porque tenía una reunión con Cuauhtémoc Blanco para abordar ese tema."La verdad es que nobleza obliga, y (Blanco) no ha mostrado ninguna nobleza", sentenció.En los próximos días, dijo, también se reunirá con el ex seleccionado nacional, a quien le expresará incluso un reclamo más fuerte.En estados como Puebla, los Gobernadores intentan comprar a los diputados de Morena, denunció Yeidckol Polevnsky.La dirigente de Morena dijo que buscan mandar un mensaje a los Gobernadores de otros partidos, aunque no mencionó más casos."¿Qué es un tema muy importante para nosotros? Mandarle un mensaje a los Gobernadores, porque andan muy obsequiosos con nuestra gente, queriendo robarnos nuestros diputados", denunció."Ellos quieren que los que no ganaron con votos, ganarlo a billetazos. Entonces estamos haciendo una denuncia a los Gobernadores que están tratando de hacer esto".Al preguntarle en qué estados ocurre esta situación, simplemente dijo que Puebla es el caso "más patético de todos".En el encuentro, realizado en el recinto de la Cámara de Diputados federal, participaron los diputados que ganaron una curul local por la coalición formada por Morena, PT y PES.En tanto, Mario Delgado, coordinador de los diputados federales de Morena, explicó que acordaron también estar en constante comunicación con los legisladores de los estados para armonizar las reformas que se aprueben en el Congreso de la Unión.Para ello, los diputados locales de los tres partidos se reunirán cada tres meses, para lo cual Delgado ofreció el recinto de San Lázaro, incluso con comida para los futuros encuentros.Por su parte, Gonzalo Yáñez -coordinador del PT- aseguró que no hay conflicto con Morena por las impugnaciones que se presentaron contra diputaciones del partido guinda."Lo que hicieron algunas personas a nombre del PT en el INE fue indebido, unilateral, lo reprobamos la dirección nacional, fue incluso una conducta ilícita, con Morena y Encuentro Social tenemos una alianza sólida", aseguró.