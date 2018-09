Ciudad de México–– El presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con más de 250 millones de pesos gastados en viajes internacionales.Hasta el momento, el primer mandatario ha realizado 66 giras por el extranjero, tocando 42 países (18 de ellos en más de una ocasión). Y, en al menos una tercera parte de esos recorridos fuera de México, estuvo acompañado de su esposa Angélica Rivera y algunos de sus hijos.Entre 2013 y 2017, la Presidencia de la República erogó 248 millones de pesos en giras por el mundo y, en lo que va de 2018, habría gastado al menos 12 millones en cinco giras que incluyeron siete países. La última gira internacional fue a Colombia, el pasado 6 de agosto, y aún está previsto que viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, a finales de septiembre. Antes de dejar el cargo, también podría visitar Nueva Guinea, para participar en la Cumbre de APEC.Peña Nieto habrá gastado más que sus antecesores panistas, aunque la lista de países visitados es menor: 85. Mientras que de 2001 al 2005, el presidente Vicente Fox tocó 107 naciones en 48 giras que costaron 79.7 millones de pesos.Entre 2007 y 2012, Felipe Calderón incluyó 102 países en giras que implicaron un gasto de 170 millones de pesos.Los más de 250 millones de pesos reportados por el gobierno de Peña Nieto, a través de solicitudes de información, no incluyen los gastos de los funcionarios que lo acompañan.El avión presidencialLos dos Boeing en los que ha viajado el presidente, identificados con la matrícula TP-01, absorben la mayor parte del gasto de los viajes al extranjero.De acuerdo con informes de la Presidencia, de 2013 hasta enero de 2018, el 56 por ciento del gasto total en giras lo concentró el avión presidencial, tanto la aeronave anterior -un Boeing 757 identificado como presidente Benito Juárez-, como el actual -un Boeing 787-8 llamado José María Morelos y Pavón, comprado en el 2012 y el cual usa el Primer mandatario desde que llegó a México en febrero del 2016-. El gasto en combustible, impuestos aeroportuarios y demás insumos de esos aviones asciende a 138 millones de pesos.En el nuevo avión presidencial -que Andrés Manuel López Obrador prometió vender- se ha gastado 52 millones 848 mil pesos por sus vuelos al exterior. Los ahorros que se supone iba a generar el contar con un avión más moderno y con mayor autonomía, se diluyeron. Presidencia dejó de pagar las escalas en otros aeropuertos, pero incrementó el gasto en combustible.Por ejemplo, un viaje de la aeronave Presidente Juárez, en febrero del 2014, a Cartagena, Colombia, costó 53 mil 407 dólares (720 mil 994 pesos con el tipo de cambio de ese momento); mientras que la nueva adquisición aérea, en septiembre del 2016, a esa misma ciudad, gastó 72 mil 964 dólares (mil 386 millones 316 mil pesos).En un vuelo a Europa, donde debido a la distancia el avión presidencial debía hacer una escala en Gander, Canadá, los costos disminuyeron ligeramente: a París en diciembre del 2015 el traslado aéreo valió 169 mil dólares, y un año después, la visita a la capital francesa, salió en 133 mil dólares.Entre los vuelos más caros está uno a China, en 2016, con un costo de 192 mil 860 dólares; uno a Roma en 2013, de 281 mil dólares; Indonesia, 344 mil 814 dólares; España, 192 mil dólares, y Londres, 342 mil dólares.Con Vicente Fox, el viaje del TP-01 más caro fue en 2001, en una gira que incluyó siete países y costó 245 mil 618 dólares, alrededor de 2 millones 570 mil pesos.Noches de millonesEn este sexenio, la Presidencia de la República ha pagado más de 53 millones de pesos en hospedaje y alimentación para las giras de Peña Nieto por el mundo.Los hoteles en los que duerme el presidente son clase premier, y se reservan las habitaciones más caras. El monto erogado incluye el cuarto del Presidente, de su familia -cuando lo acompañan-, secretarios de Estado, subsecretarios y elementos del Estado Mayor Presidencial que deben alojarse donde esté el primer mandatario.Por ejemplo, la pernocta más cara ha sido en Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de 2016, donde dos días en el hotel The Plaza, con desayunos, comidas y cenas, costaron 261 mil 977 dólares, equivalentes a 4 millones 977 mil pesos.Esa cifra contrasta con la que gastó en septiembre de 2012 la administración de Felipe Calderón, que en un viaje a Nueva York por dos días gastó un millón de pesos, o con el Gobierno de Fox, que su visita al mismo destino en 2005 costó 788 mil 718 pesos.Otro de los hoteles más caros donde ha dormido Peña Nieto fue el IMMO SCORE, en Davos, Suiza. En 2016, dos noches, con alimentos, costaron al gobierno de la República 175 mil 776 dólares, unos 3 millones 330 mil pesos.Sin embargo, argumentando seguridad nacional, el Estado Mayor Presidencial no informó cuántas personas se hospedaron en esos hoteles. Los escoltas, logística, ayudantes, médicos y mandos altos de esa agrupación suelen ser alrededor de 30.Los altos costos no sólo se generan en visitas a países del primer mundo, sino también en América Latina: una noche en Paraguay, en enero de 2018, ascendió a 72 mil 900 pesos.En otras ocasiones, el presupuesto de una gira sólo incluye a familiares, invitados y elementos de seguridad, pues el Presidente y su esposa se hospedan en casas de Gobierno o de la Realeza, como sucedió en Japón y Londres.La Presidencia y el Estado Mayor Presidencial argumentan no tener datos sobre el gasto que realizó en la transportación y viáticos de los invitados a esas giras.Las hijas de Angélica Rivera y Peña Nieto, quienes en algunas ocasiones han viajado con amigas o familiares, prácticamente nunca asisten a los actos del presidente, y se dedican a visitar la ciudad, como sucedió en distintos años en sus visitas a Europa y Medio Oriente.La renta de vehículos para transportar al primer mandatario y a su comitiva ha ameritado un desembolso superior a los 50 millones 625 mil pesos.En aquellos países donde el gobierno anfitrión no proporciona vehículos, el EMP contrata autos de lujo blindados para el Presidente, así como camionetas Suburban y tipo Sprinter para su comitiva.En un solo viaje se pueden gastar hasta 119 mil dólares (un millón 547 mil pesos) en los traslados, como sucedió en Japón en 2013, en una estancia de dos días.Enrique Peña Nieto es el presidente que más ha gastado en giras internacionales en los últimos 18 años, pero visitó menos países que sus antecesores.Presidente Visitas a países* Costo totalEnrique Peña (2013-2018) 85 $250,000,000Felipe Calderón (2007-2012) 102 $170,000,000Vicente Fox (2001-2006) 107 $79,700,943* Varios de estos países fueron visitados en más de una ocasión durante el sexenio.Peña Nieto ha realizado 66 giras; aún tiene previsto un viaje a Nueva York y otro a Nueva Guinea.2013$46,426,00016 giras19 países:Chile, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Italia, Hong Kong-China, Japón, Perú, Haití, Colombia, Guatemala, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos (Idaho), Rusia (San Petersburgo), Indonesia (Bali), Panamá, Sudáfrica, Turquía.2014$39,206,00011 giras16 países:Suiza (Davos), Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Honduras, Panamá, Portugal, Italia, España, Colombia, Estados Unidos (Sacramento), China, Australia, Perú y Estados Unidos (Nueva York).2015$54,560,0009 giras12 países:Estados Unidos (Washington), Inglaterra, Irlanda, Panamá, Bélgica, Italia, Perú, Francia (París), Estados Unidos (Nueva York), Turquía, Filipinas, Francia (París).2016$74,032,00017 giras24 países:Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Suiza (Davos), Ecuador, Estados Unidos (Houston), Estados Unidos (Washington), Alemania, Dinamarca, Estados Unidos (Nueva York), Cuba, Canadá, Chile, Estados Unidos (Washington), Perú, Argentina, China, Estados Unidos (Nueva York), Colombia (Cartagena), Israel, Colombia (Bogotá), Perú, Cuba.2017$26,609,0008 giras9 países:Costa Rica, Guatemala, Colombia (Cali), Francia, Alemania, China, Belice, Vietnam, Francia.2018*$12,000,0005 giras7 países:Paraguay, Chile, Perú, Holanda, Alemania, España y Colombia.* Datos a agosto de 2018. La cifra del costo es aproximada.Algunos hoteles donde se ha hospedado Peña Nieto.Rocco Forte / Roma, Italia17-20 de marzo, 2013Steingerberger Grand Hotel Belvedere / Davos, Suiza22-25 de enero, 2014Caliskan Kardesler / Antalya, Turquía15-16 de noviembre, 2015St Regis / Nueva York, EU26-28 de septiembre, 2015Madinat Jumeirah / Dubai, Emiratos Árabes16-21 de enero, 2016Hua Jia Shan Resort / Hangzhou, China4-5 de septiembre, 2016The Plaza / Nueva York, EU19-21 de septiembre, 2016Fusion Maia / Vietnam7-11 de noviembre, 2017

