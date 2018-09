Ciudad de México–– México es el tercer país con más crimen en el mundo y 95% de los delitos que se cometen son del fuero común, como el robo y otros más graves como secuestro y extorsión, alertó Lisa María Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que con una campaña busca empoderar a las víctimas para que denuncien y los hechos no queden en la impunidad.En entrevista con EL UNIVERSAL, la directora de la organización dijo que desde MUCD le han dado la bienvenida al discurso de pacificación del próximo gobierno, pero "para nosotros es primero investigación, justicia, verdad y después estaríamos hablando ya de procesos más individuales de perdón, pero no creemos que el perdón sustituya a la justicia".De acuerdo con datos de la organización, el año pasado se cometieron más de 30 millones de delitos, hubo 80 asesinatos diarios, pero sólo se denunciaron 69; de los 63 secuestros que se registraron cada ocho horas, sólo de uno se presentó denuncia; de 68 violaciones que se cometieron cada tres horas, sólo dos de las víctimas acudieron antes las autoridades y de mil 712 extorsiones que hubo cada dos horas, sólo una fue denunciada.La directora de la organización explicó que el país alcanzó los índices de impunidad más altos durante este sexenio, puesto que la cifra aumentó de 92% a 93.6%, lo que "quiere decir que en seis años, en lugar de mejorar nuestra situación, la empeoramos".Agregó que hay delitos que están particularmente desatendidos, como la extorsión, que es el que tiene el mayor índice de impunidad, con 98.3 de cada 100 casos, los cuales no se denuncian y, por lo tanto, no se resuelven.Por eso, la organización decidió lanzar la campaña Unidos por las Víctimas, con el objetivo de fomentar la cultura de la denuncia a través de su servicio de atención sicológica y asesoría legal, específicamente en casos de homicidio, secuestro, extorsión y violación. Explicó que también están recaudando fondos en la plataforma que se llama Donadora, para poder duplicar la cantidad de personas a las que pueden ayudar.La organización recibirá donaciones hasta el 30 de septiembre, pero el servicio de atención es permanente y opera las 24 horas del día a través de cuatro vías de comunicación: WhatsApp, telefónica, presencial y por chat en línea a través de su sitio web."A lo largo de nuestra historia hemos comprobado que una víctima atendida logra no sólo completar su proceso de denuncia, contribuyendo a que no haya impunidad en el país, sino también logra llevar su proceso de la mejor manera, desde la información, desde el empoderamiento y, sobre todo, desde una posición de exigencia a la autoridad que obliga a que los casos no queden en el olvido y no queden sin resolver", destacó.Sánchez mencionó que existen obstáculos para que se llegue a la justicia, el principal es la falta de información que tiene la ciudadanía sobre los procesos de denuncia, pero alertó que las autoridades también disuaden a las víctimas para que no presenten su queja, porque eso representa menos delitos que investigar."El disfrute de estos grupos criminales es la impunidad en el país. El mensaje que les estamos dando cuando no atendemos a una víctima es que delinquir está permitido y no tiene consecuencias. Esto es lo que nosotros estamos intentando evitar al [empoderar a] las víctimas", enfatizó la directora de MUCD.