Palenque— El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto del Tren Maya tiene aceptación entre las comunidades de la zona, ya que hasta ahora la inversión se ha centrado en la Riviera Maya y el sureste del País quedó en el abandono."Ya hay consultas en las comunidades, ejidatarios y pequeños propietarios y sí hay aceptación. La gente quiere esto para el sureste, porque, si vemos el mapa, podemos resumir que en los últimos 30 años el desarrollo se ha centrado en la Riviera Maya, en la punta, en Cancún, el resto del sureste quedó en el abandono", dijo en un mensaje luego de una reunión con Gobernadores constitucionales y electos del sureste de México en Palenque."Ya no queremos que sean nada más islas de desarrollo, queremos que el desarrollo se dé en todo el País".López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya representará empleos para la región."Es una inversión pública federal que no se había dado en mucho tiempo, serán entre 120 y 150 mil millones de pesos", dijo.Desde Palenque, el político tabasqueño reiteró que la meta en su Administración será crecer al doble en el País, es decir, un promedio del 4 por ciento anualEl Mandatario electo añadió que ya se trabaja en el plan integral de desarrollo del sureste y agradeció a los Gobernadores Manuel Velasco, de Chiapas, y Arturo Núñez, de Tabasco, que colaboren con el plan.López Obrador insistió en que todo el impuesto que se cobra al turismo y que se usa para el fomento de ese ramo será destinado al tren, y calculó que serán 8 mil millones de pesos por ese concepto."Estamos contemplando que todo el impuesto que se cobra a turistas que se utiliza al fomento al turismo, se va destinar a este programa. Se habla de alrededor de 8 mil millones de pesos y la Federación, el presupuesto público por los ajustes, ahorros que se están haciendo van a destinar otro tanto de modo que para el año próximo, de entrada se cuenta con 16 mil millones de pesos", explicó.También dijo que no habrá afectaciones de tipo ecológico por este proyecto."El Gobierno Campeche, de Quintana Roo y el electo de Chiapas inaugurarán esta obra que tardará de 3 a 4 años. Yo le daré seguimiento a este programa integral que no se retrase, y cumplir para tenerlo lo más pronto posible", aseveró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.