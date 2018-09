Pide AMLO poner fin a intermediarios

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los futuros responsables del programa de reforestación no ceder a la presión de organizaciones que pretendan beneficiarse con recursos públicos que aplicará el nuevo Gobierno."No nos vamos a dejar amenazar, esto tiene que cambiar. Es lo mismo con la entrega de los recursos: nada de que los vamos a entregar a la organización y la organización se los va a entregar a la gente", sostuvo el tabasqueño."No, es directo, no queremos intermediarios, o sea, que el apoyo les llegue de manera directa a la gente, que es el mecanismo que se está buscando".Durante una reunión con los próximos directores regionales y coordinadores territoriales del programa Millón de Hectáreas, el tabasqueño también demandó actuar con disciplina, honradez y honestidad.En el encuentro, realizado en Chiapas, llamó a los coordinadores a respetar la jerarquía de los responsables del programa."Los atiendo a todos, pero yo no resuelvo. O sea, pueden ser mis grandes amigos, compañeros y todo, pero no me meto, no les hago caso. Si somos amigos podemos jugar béisbol, pero para esto estoy acostumbrado a que se respeten las jerarquías porque si no es un desorden", advirtió.Por otro lado, el Presidente electo pidió a los futuros funcionarios que inicien los trabajos preparativos del programa a la brevedad a través de visitas a los ejidos, pueblos y comunidades, con la finalidad de arrancar de lleno el primero de diciembre."Les adelanto que yo voy a estar dándole seguimiento, voy a estar pendiente porque como comprenderán me importa mucho. De vez en cuando nos vamos a reunir y vamos a evaluar cómo vamos", advirtió.El futuro Mandatario solicitó a sus colaboradores cuidar la calidad de los árboles, los fertilizantes y el agua que serán utilizados en el millón de hectáreas que se pretende reforestar.