Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a alcanzar una producción de 2 millones 600 mil barriles diarios pues actualmente la producción es de un millón 800 mil.Esto luego de reunirse con empresarios petroleros en Tabasco, a quienes delineó su proyecto de reactivación del sector energético."Queremos llegar a finales del sexenio a una producción de cuando menos 2 millones 600 mil barriles, es decir aumentar 800 mil barriles de la producción actual a finales del sexenio".Esa cifra es equivalente al promedio de producción de 2009, de acuerdo con datos oficiales de Pemex.El tabasqueño aseguró que mientras que en 2004 se llegaron a producir hasta 3 millones 400 mil barriles al día, su gobierno plantea 2 millones 600 para poder invertir en energías renovables y buscan no extralimitarse en su extracción.Aseguró que su plan involucra un manejo racional al ser una energía no renobable."No queremos extraer de más petróleo porque es la herencia que le vamos a dejar a la nueva generación".Obrador anunció también que se revisarán 107 contratos asignados en las licitaciones de rondas de exploración y perforación de pozos asignados a compañías privadas.El presidente electo informó que la mayoría de ellos todavía no se encuentran en funcionamiento por la falta de inversión y comprenden solo una porción del potencial petrolero del país."Los contratos que se dan para entregar una superficie y explotar el petróleo por parte de una compañía privada, nacional o extranjera, de esos contratos se consiguieron 107", indicó."El resto es de manera más directa de la nación, todo el petróleo es de la nación, pero existen estos 107 contratos, en el resto, que es la mayor parte del potencial petrolero de México, como no se avanzó en las llamadas rondas, todo ha quedado bajo el dominio de Pemex".

