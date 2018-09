El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordó con empresarios de la industria petrolera, que impulsarán el rescate energético para que a finales de 2019 remonte la crisis petrolera que dejó la reforma energética, la cual tachó como un rotundo fracaso y un vil engaño, según informó El Universal.En conferencia de prensa, el presidente electo reveló que para el rescate petrolero ya se tienen los terrenos para la nueva refinería, que será construirá en la terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco, y comenzará a construirse desde el primer día del próximo año con una inversión total de 160 mil millones de pesos para los próximos tres años.Además, expuso a los industriales que lanzará licitaciones para extraer petróleo en áreas reservadas de Pemex y para ello necesitaría su apoyo para la perforación de pozos que ya no tienen mucho vigor y mucha capacidad pero que pueden aportar petrolero con procesos de inyección de sustancias, que se llaman de producción secundaria. Para ello habrá una inversión de 75 mil millones de pesos adicionales."Se van a elaborar también las bases para las licitaciones, de modo que no perdamos tiempo y que desde los primeros días de diciembre lancemos las convocatorias para que a finales del 2019, estemos remontando la crisis de producción petrolera y comencemos a extraer más petróleo", indicó.La extracción de petróleo será, entonces, en las áreas que corresponden a Pemex y que tienen que ver con campos de tierra y de aguas someras."Sí ha resultado un rotundo fracaso la mal llamada reforma energética. Entonces vamos a intervenir para tener crudo y petróleo", criticó.La inversión para el rescate energético para el 2019, será de 180 mil millones de pesos adicionales para tres proyectos: 75 mil mdp para extraer petróleo, 55 mil millones para inversión del primer año de la refinería (160 mil millones de pesos en tres años), y 50 mmdp para la rehabilitación de refinerías.La finalidad es qué al concluir el sexenio se llegue a una producción de cuanto menos 2 millones 600 mil barriles de petróleo.Sin embargo, "no queremos extraer de más petróleo porque es la herencia que le queremos dejar a las nuevas generaciones, por eso vamos a invertir en energías renovables. Es un Plan de manejo racional de este recurso no renovable".El político de Tabasco estuvo acompañado de la próxima titular de Energía, Rocío Nahle; quien será el director de Pemex, Octavio Romero y el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López.

