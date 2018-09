Advierten riesgos al regular cannabis

Ciudad de México.- En México no hay infraestructura para tratar las enfermedades que provocan las adicciones a las drogas legales e ilegales, por lo que es riesgoso autorizar la cannabis con fines recreativos sin prever esta carencia, advirtió Guadalupe Ponciano, experta en salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.El país, alertó, no ha sido capaz de enfrentar las consecuencias en salud de hasta 17 millones de mexicanos que consumen tabaco y más de 6 millones con ingesta problemática de alcohol."Se detectó en la Encodat (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco) que hay un grupo especialmente susceptible que son los adolescentes de 12 a 17 años, que están empezando a fumar muy jóvenes; que ya tienes, y eso es terrible, niños que ya tienen problemas de consumo excesivo de alcohol", lamentó."Se supone que tenemos leyes que prohíben la venta de tabaco y alcohol a menores. ¿Cómo les llega el alcohol y tabaco a estos niños? El Estado no ha sido capaz de proteger a sus jóvenes haciendo que se respeten estas leyes".Indicó que además los recursos de los impuestos a tabaco, por ejemplo, no se han destinado en el tratamientos de enfermos a causa del consumo de cigarro."Hemos tratado de hablar con los legisladores. Todavía no tenemos las mejoras para la ley de protección a los no fumadores. No nos hacen caso, hay muchos intereses económicos. El Seguro Popular no ha aceptado amparar al cáncer de pulmón porque dicen que ellos se lo buscan", advirtió.Prevé que de regularse la mariguana con fines recreativos, sucederá lo mismo que con tabaco y alcohol, y estará fácilmente al alcance de los menores."Estoy de acuerdo que el prohibicionismo no lleva a nada bueno, pero, en este momento, con la infraestructura que tenemos en el país, lo que tendríamos que estar haciendo es un plan integral en donde se acotaran todos los aspectos. Se tiene que acotar el aspecto económico y de salud, sobre todo", expresó.Señaló que la cannabis actúa directamente a nivel del sistema nervioso central, pero tiene efecto en otras partes del organismo, como es el sistema inmune, lo que provoca que los adictos a la mariguana tengan mayor susceptibilidad a todo tipo de infecciones tanto virales como bacterianas."Hablando del cerebro se ha visto que el riesgo de comorbilidad psiquiátrica en consumidores de mariguana es muy alto", alertó.Afirmó que a nivel internacional las legislaciones no han sido exitosa en todos los países donde se ha regulado, o son países con contextos diferentes al de México."Todo mundo habla de Estados Unidos o Amsterdam, pues claro, pero ahí tú eres adicto y puedes ir a pedir ayuda y te la dan gratuita y la calidad de apoyo es buenísima", comentó."¿En dónde ves eso aquí; que te puedas internar y que digas voy a estar seguro, no peligro ahí; me van a dar lo último que hay en cuanto tratamiento y gratuito porque el Estado me protege? Eso no existe".Indicó que quienes están en favor de la regulación hacen análisis muy inocentes como que esto traerá la paz."Esto no es tan sencillo y hay muchos intereses", añadió.