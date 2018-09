Ciudad de México— Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, le siguen brotando propiedades.La PGR tiene asegurados otros cinco departamentos de lujo en Cancún y tres en Bosques de Santa Fe de la Ciudad de México que se presume fueron adquiridos por Duarte a través de sus prestanombres y con recursos del erario de Veracruz.Los bienes son parte de las 21 parcelas y 20 departamentos, edificios, condominios y ranchos cuyo decomiso solicitó la Procuraduría en la acusación por lavado de dinero y asociación delictuosa presentada el 21 de agosto a un juez federal del Reclusorio Norte.El documento de la PGR revela bienes hasta ahora desconocidos por la opinión pública como los departamentos 1401, 1501 y 1601 de la Torre B, en Torres del Parque, del Fraccionamiento Bosques de Santa Fe, adquiridos por José Juan Janeiro Rodríguez, el presunto "cerebro financiero" de Duarte.Para adquirir los inmuebles, Janeiro suscribió un contrato de compra de acciones con Eduardo Philibert Garza, representante de la empresa Promociones Bosques S. A. de C.V., dentro del Fideicomiso F/832 en IXE Banco, en una operación celebrada el 10 de diciembre de 2012.Entre el 14 de enero y el 6 de diciembre de 2013, Janeiro, hoy testigo colaborador de la PGR, pagó 38 millones 107 mil 973 pesos por los bienes a Promociones Bosques S. A. de C. V.De acuerdo con la acusación de la PGR, otros testaferros del exgobernador adquirieron cinco inmuebles de alto valor comercial en Cancún, cuya ubicación no había sido precisada en la etapa inicial de la investigación.Alfonso Ortega López, prestanombres confeso y hoy también testigo colaborador de la PGR, así como Alfonso Ortega García, en su calidad de accionista de Krenum Desarrollos Inmobiliarios, adquirieron dos inmuebles en la Carretera Puerto Juárez, en Cancún.Los bienes son el Lote 48-02, Manzana 30, SM 86 y el Lote 15, Manzana 2, SM 86, ambos en la Carretera Puerto Juárez, en Cancún.El mismo Ortega López y Andrés Estrada Vergara, accionistas de MHS S. A. de C. V. compraron la Unidad Condominial 69-2-192 del Condominio Maestro de Puerto Cancún, en la zona denominada Nuevo Cancún.La PGR también pidió el decomiso de la Unidad Privativa Torre B de Calle Monte Athos, lote 5, manzana 109, SM 310, del Condominio Taina Residencial de Cancún y el Lote 109 del Condominio La Laguna, en la Unidad UC-14, Lote 1-02, Manzana 27, ubicado en la misma zona.Las investigaciones de la dependencia federal revelan que estas dos últimas propiedades están a nombre de Lorenza Concepción López Carrera, una mujer que nunca antes había sido referida en las pesquisas como testaferra del ex Gobernador.El exgobernador de Veracruz habría blanqueado recursos del erario en la compra de estas propiedades:21 parcelas en Campeche6 en CDMX5 en Quintana Roo4 en Veracruz4 en Guerrero1 en el Edomex

